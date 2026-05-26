Краски как в сказке: как преобразились «Сокольники» за семь столетий

Пора цветения - лучшее время для фотосессий в парках.

На самом деле «Сокольники» существуют уже минимум семь столетий. Изначально это был густой лес, где можно было славно поохотиться. В XIV - XV веках через дебри проложили Стромынскую дорогу из Москвы в село Стромынь. Легенды гласят, что именно по ней в 1382 году Дмитрий Донской поехал на север, чтобы собирать войска на битву с ханом Тохтамышем.

В XVI - XVII вв. в этих лесах охотились Иван Грозный и царь Алексей Михайлович. Использовали для этого соколов. Дрессировщиков птиц называли сокольниками, жили они неподалеку - в Сокольнической слободке. Отсюда и название, которое постепенно закрепилось за окрестностями.

А официально парком это место стало только в ХХ веке. Его днем рождения считается 16 мая 1931 года. Каскад из шести прудов для этого укрепили, аллеи «распрямили», установили кафе и рестораны, веранду, эстраду, аттракционы и стали организовывать выставки.

Так и получилось, что за семь столетий «Сокольники» из девственного леса постепенно превратились в тенистый, ухоженный и спланированный с геометрической точностью парк, открытый для горожан 24/7.

Обновки к празднику

В 2024 году в «Сокольниках» начали комплексное благоустройство, которое по плану завершится в 2027-м.

Специалисты уже обновили ажурную колоннаду с полукруглыми арками на главном входе в парк, высадили деревья, которым садовники каждый год придают геометрическую декоративную форму. На Фонтанной площади смонтировали амфитеатр и навесы с качелями, по кругу разместили точки, в которых можно купить кофе, мороженое, пончики и др. Цены, правда, порадуют не всех: мороженое в вафельных стаканчиках в парке стоит от 300 рублей. Капучино можно найти от 220 рублей, чай и квас - от 200, воду - от 150. Пончики продают от 100 рублей, вареную кукурузу - за 250 рублей, наггетсы - за 350, шаурму - от 450, пиццу - от 680.

Исторический облик вернули Эстраде Шаляпина, которая знаменита тем, что на ней в июле 1901 года выступал сам Федор Иванович. Он исполнил романс «На распутье» на стихи Ивана Бунина. Снова гостей готова принимать «Веранда танцев»: она впервые открылась еще в 30-е гг. ХХ века. Большой Путяевский пруд после обновления стал чище, на нем появились настил длиной 250 метров, смотровая площадка, спортивные и детские зоны.

У Золотого пруда и бывшей насосной станции обустроили новое пространство для отдыха, обновили местную тропу здоровья, для детей сделали интереснее восемь больших игровых площадок. Для спортсменов открыли скейт-парк, для любителей катания на коньках привели в порядок каток «Лед».

- В этом году мы продолжим комплексное благоустройство и реабилитацию парка, - пообещал мэр Москвы Сергей Собянин. - У каскада Оленьих прудов вернем на историческое место беседку и мост к ней, обустроим в этом месте прогулочную и спортивные зоны. На берегу Нижнего Майского пруда установим павильон-беседку для небольших мероприятий, поработаем с пространством вокруг водоема. Завершим обновление «Тропы здоровья», сделаем воркаут-зоны и питьевые фонтанчики.

Цветочный мир

К началу теплого сезона (и, конечно, к юбилею) «Сокольники» богато украсили цветами. Но лучшие экземпляры, как и ароматы, искать лучше в розарии.

Впервые открылся он в 1957 году к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который проходил в Москве. У него геометрически правильная планировка: есть Главная аллея, посреди которой в небо бьет Центральный фонтан. По бокам - тематические зоны с различной степенью затемненности и «ароматизированности»: «Сад злаков», «Теневой сад под лиственницами», «Сад ароматов» и др. «Сказка в сказке» - так называли эту жемчужину «Сокольников».

Цветник несколько раз реконструировали, последний раз - в начале 2020-х.

- Раньше парк казался более естественным, сейчас его облагородили, - говорят местные жители.

Поставили беседки, оплетенные цветами, качели, лавочки... По парку «разбросаны» «осколки амфор», небольшие скульптуры и фигурки из зелени. А проходя по мостику через Пруд с кувшинками, не забудьте посмотреть вниз: там притаились декоративные жабы и удивительно длинноухая фигура зверя, напоминающего ежика.

Спешите слышать! Соловьи распеваются в Москве и области примерно до середины июня.

Посещение розария платное: 300 рублей в будни, 400 - в выходные и праздники, есть скидки детям и льготникам. Чем местные жители активно пользуются.

- Вон видишь белые цветочки? Это подмаренник семейства дубоцветных. Давай посмотрим поближе...

Жителей Сокольников в розарии вычислить просто: у них принято ходить сюда несколько раз за сезон, поэтому они знают, где какие растения растут и когда цветут.

Сейчас аллеи полны сладкими запахами сирени, тюльпанов и анютиных глазок. В начале июня раскроются гибридные рододендроны и пионы, садовый жасмин и шиповник, в середине месяца - белая акация. Но, конечно, главная гордость розария - собственно розы, их здесь около 100 сортов, цветение начинается в конце июня.

В ТЕМУ

Где еще полюбоваться цветением в Москве

«Аптекарский огород» (проспект Мира, 26, стр. 1, билеты - от 500 рублей): уже зацветают пионы, основная экспозиция пионов и ирисов будет работать с 5 по 25 июня. 27 - 28 мая продолжается выставка сирени, до 4 июня можно увидеть рододендроны.

Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина Российской академии наук (ул. Ботаническая, 4) в мае проводит экскурсии по своему сирингарию, где растет около 200 видов сирени (цена - 1500 рублей), с 25 июня по 19 октября - по розарию (цена - от 1200 рублей).

В Ботаническом саду МГУ (Ленинские горы, 1/12) на сайте есть даже специальный раздел, в котором можно увидеть, что сейчас там цветет. В мае можно купить экскурсии по сирени, древовидным пионам, созданию композиций с суккулентами и др. (цена - 2000 рублей).

Экспериментальная аэропонная (когда растения растут в воздухе, а не в земле) оранжерея «Флорариум» работает в парке «Зарядье» (ул. Варварка, 6, стр. 1, билеты - от 640 рублей). Цветущую сирень можно посмотреть и насладиться ее ароматами бесплатно.

Свои оранжереи также есть в Дарвиновском музее, Московском зоопарке и «Царицыно». Подробности - на сайтах проектов.

В обновленных «Сокольниках» проходит много театральных и музыкальных представлений.

Конкретно

Парк «Сокольники» работает круглосуточно и без выходных, Большой розарий - со вторника по воскресенье с 12.00 до 21.00.

Посещение парка бесплатное. Билеты в розарий можно приобрести в кассе у входа или онлайн в сервисе «Мосбилет».

