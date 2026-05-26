«Понимать приоритеты и вызовы, в которых мы живем»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв принял участием в Совете законодателей ЦФО, который прошел в Красногорске

Фото Александра Степанова

В Московской области сегодня прошло заседание Совета законодателей Центрального Федерального округа – под председательством полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева. Вместе с спикерами парламентов регионов России, входящих в состав Центрального федерального округа, в этой встрече принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

- Сегодняшняя встреча организована, в том числе, для того, чтобы и законодательная, и исполнительная власть понимали приоритеты, вызовы, в которых мы живем, и успешно с ними справлялись, - отметил, открывая заседание Совета Андрей Воробьёв.

Подмосковный губернатор напомнил, что ЦФО объединяет 18 регионов (включая Москву), в которых сегодня живут около 40 миллионов человек.

- Это требует особого отношения, поддержки и взаимодействия. Считаю, что и на уровне губернаторов, и на уровне парламентов мы должны обязательно обмениваться информацией — касается ли это отдыха детей или помощи нашим героям. Все это принципиально важно, и мы считаем эту работу для себя первостепенной. Надеемся, что площадка Совета законодателей станет хорошим местом для обмена опытом. Нам очень приятно, что Московскую область выбрали для проведения встречи в этот раз», — сказал Андрей Воробьёв, приветствуя участников Совета.

Главными темами для обсуждений в коллегиальном органе стали поддержка участников СВО и их семей, вопросы демографии, развитие цифровых технологий.

В Московской области наряду с 41 федеральной мерой поддержки военнослужащих, прошедших специальную военную операцию, действуют еще и 36 региональных мер. В регионе активно развивается система МФЦ, центров поддержки, соццентра и других объектов, в которые бойцы и их родные могут обратиться за помощью. В том числе Единый центр поддержки, который перед Днем Победы запустили в Мытищах. Также в Подмосковье работает Кадровый центр, через который ветераны могут найти работу или пройти переобучение на новую специальность.

Активную роль в продвижении и принятии новых инициатив, направленных на помощь участникам СВО, играет и Московская областная дума.

- В парламентской работе ключевое место по-прежнему занимают вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, — подчеркнул Игорь Щеголев. — Первостепенное значение сегодня также имеет демографическая повестка — мы регулярно обращаемся к этой теме. В центре нашего внимания — решение задач в данной сфере и укрепление здоровья женщин в Центральной России, а также поддержка ответственного ведения бизнеса.

Обсудили на заседании и работу по вовлечению в парламентскую деятельность молодых людей. В Мособлдуме, которую возглавляет Игорь Брынцалов, активно поддерживают молодежные советы на местах. С 2010 года, когда заработала эта вертикаль, по региону уже несколько тысяч молодых активистов перешли на работу в администрации муниципалитетов иои региональные структуры.

Именно Игоря Брынцалова на заседании избрали председателем Совета законодателей ЦФО. Эту должность он будет совмещать с основной работой спикера в подмосковном парламенте.

- Помощь участникам СВО и их семьям – была и остается в приоритете, - рассказал Игорь Брынцалов. - Продолжим расширять перечень социальных гарантий сверх действующих 17 базовых мер. Продолжим решать демографические задачи. Важно создать реальные механизмы поддержки беременных женщин и семей с детьми и внедрять комплексную инфраструктуру сопровождения будущих мам. Также среди наших приоритетов: патриотическое воспитание, кадетское образование и развитие института сельских старост.