Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Москвичи 22 мая наблюдали серьезные изменения погодных условий. На смену небывалой жаре пришли ливни и грозы. Молнии в течение дня били по высотным зданиям, а люди "плыли" по тротуарам.
В некоторых районах Москвы вечером 22 мая заметили град. К настоящему моменту ливневый дождь закончился. Однако последствия непогоды остаются. Местные жители сообщают о "воде по щиколотку" на тротуарах.
Жителям и гостям столицы также временно недоступна канатная дорога на ВДНХ. Она прекратила работу из-за шторма и грозы. На ряде участков дороги по той же причине не могут проехать трамваи.
За вечер на Москву в некоторых районах вылилась месячная норма осадков. Наблюдаются подтопления. Заряды между тем бьют по Останкинской башне. О происшествиях, к счастью, не сообщалось.
По прогнозу советника директора Гидрометцентра России Юрия Варакина, в выходные жители Москвы, как и сегодня, будут отдыхать от жары. Погода вернется к более привычному для россиян температурному режиму. Аномалий до конца мая не ожидается, отметил эксперт.
Жаркая погода может оказывать негативное влияние на людей. Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин дал советы, как правильно действовать при таких температурных условиях. Он порекомендовал "лениться и не двигаться".