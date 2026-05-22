Грозы с молниями обрушились на Москву Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Москвичи 22 мая наблюдали серьезные изменения погодных условий. На смену небывалой жаре пришли ливни и грозы. Молнии в течение дня били по высотным зданиям, а люди "плыли" по тротуарам.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В некоторых районах Москвы вечером 22 мая заметили град. К настоящему моменту ливневый дождь закончился. Однако последствия непогоды остаются. Местные жители сообщают о "воде по щиколотку" на тротуарах.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям и гостям столицы также временно недоступна канатная дорога на ВДНХ. Она прекратила работу из-за шторма и грозы. На ряде участков дороги по той же причине не могут проехать трамваи.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За вечер на Москву в некоторых районах вылилась месячная норма осадков. Наблюдаются подтопления. Заряды между тем бьют по Останкинской башне. О происшествиях, к счастью, не сообщалось.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу советника директора Гидрометцентра России Юрия Варакина, в выходные жители Москвы, как и сегодня, будут отдыхать от жары. Погода вернется к более привычному для россиян температурному режиму. Аномалий до конца мая не ожидается, отметил эксперт.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жаркая погода может оказывать негативное влияние на людей. Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин дал советы, как правильно действовать при таких температурных условиях. Он порекомендовал "лениться и не двигаться".