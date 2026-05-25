Тепло вернется в Москву только в июне: В конце недели похолодает до +2 градусов

После рекордной жары в Москве заметно похолодало. И это только начало, не радуют синоптики. В центр России вместе с циклоном идет ледяной воздух из Заполярья.

- Во вторник и среду днем уже около +14 градусов, будет приниматься дождь, во вторник к тому же возможен ветер со скоростью до 17 м/сек - такой способен ломать ветви деревьев, - рассказала в эфире радио “Комсомольская правда” заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. - В четверг температура понизится до +11…+13 градусов.

Пик похолодания придется на пятницу, днем лишь +10 градусов. В ночи на пятницу и субботу воздух в Подмосковье остынет до +2. Не заморозки, но на грани. У метеорологов были опасения, что в ночь на пятницу возможен даже мокрый снег. Но вроде бы обойдется просто холодным неуютным дождем.

- Такая осенняя погода, по температуре она соответствует октябрю или апрелю, - констатирует Людмила Паршина. До майской климатической нормы не дотянет 4 - 5 градусов.

- К нам приходят холодные воздушные массы из Арктики, со стороны Северного Ледовитого океана - а его акватория, в отличие от суши Европейской части России, еще не успела прогреться. Поэтому и случится столь серьезное похолодание. Зато будем дышать свежим воздухом, и понизится пожарная опасность в Московской области, - объяснила KP.RU ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Холодные ночи к разочарованию дачников не будут способствовать росту высаженной в грунт рассады, а теплолюбивые сорта будут нуждаться в укрытии, добавляет главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Да и нам придется достать убранные уже было подальше теплые куртки и шарфы.

Есть ли шанс на возвращение если не жары, то хотя бы тепла? До начала календарного лета - меньше недели! Есть, обнадеживают синоптики. Уже в воскресенье, 31 мая, можно рассчитывать +18…+20 градусов.