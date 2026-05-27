Обильный град в столичном регионе приняли за снег Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Днем 27 мая в соцсетях стали появляться кадры, сделанные очевидцам на трассах и населенных пунктах Подмосковье, Новой Москвы. Дороги и крыши выстилает белый «ковер». Комментаторы задаются вопросом: значит ли это, что в столичном регионе снова лег снег?

На деле при внимательном просмотре фото и видео очевидцев, можно разобрать: выпал не снег, а сильный град. Да и сильно плюсовые температуры воздуха не располагают к снегопаду.

Град, местами очень крупный, пришёл на юг Подмосковья. К тому же в регион может прийти гроза. Не исключено, что град может пройти по всей Московской области В Подмосковье пришли ливни и град

На ряде кадров хорошо видно, что с неба летят не снежинки, а льдинки. Судя по локациям, из которых выкладывают контент, атмосферный фронт прошелся по югу и юго-западу региона. Дачники поспешили укрыть саженцы и грядки и сетуют, как бы тяжелые осадки не побили урожай.

27 мая московское МЧС со ссылкой на синоптиков Росгидромета, выпустило экстренное предупреждение. О граде в нем не сказано, но прогнозируют дожди и грозы в течение дня.

Град образуется, когда теплый воздух с земли поднимается вверх. Пар конденсируется и превращается в льдинки, которые затем выпадают с осадками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Москве 27 мая 2026: конец мая обещает быть пасмурным