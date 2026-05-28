Погода 28 мая в Москве обещает быть холодной, пасмурной и дождливой. Одевайтесь теплее перед выходом из дома и не забудьте прихватить с собой зонтик, чтобы не промокнуть под дождем и не заболеть.

Погода в Москве 28 мая 2026: температура воздуха

В четверг, 28 мая, в Москве прогнозируется облачная погода, местами осадки. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. На столбиках термометров можно будет увидеть +9...+11 градусов. Ночью же температура понизится до +4...+6 градусов. Осадки не оставят российскую столицу даже в темное время суток.

Ветер преимущественно западный от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 737 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

В четверг, 28 мая, в Москве прогнозируются осадки в виде кратковременного дождя. В ближайшее время пасмурная погода не собирается покидать российскую столицу, поэтому перед выходом из дома не забывайте прихватить зонтики - чтобы не промокнуть и не заболеть.

«В четверг похолодание достигнет апогея, местами кратковременные дожди, ночью +5…+7°, днем +10…+12°», - заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Град в Москве

Град неожиданно для всех нагрянул в столичный регион 27 мая. Однако жители Московской области спутали его со снегом и начали массово опубликовывать фото и видео в социальных сетях.

«На ряде кадров хорошо видно, что с неба летят не снежинки, а льдинки. Судя по локациям, из которых выкладывают контент, атмосферный фронт прошелся по югу и юго-западу региона. Дачники поспешили укрыть саженцы и грядки и сетуют, как бы тяжелые осадки не побили урожай», - рассказал журналист KP.RU.