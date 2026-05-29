Полиция проверит москвичку на клевету после информации об избиении ее дочери

Сейчас полиция ведет проверку по фактам этих обращений

История началась 12 мая в одном из дворов по улице Генерала Дорохова в Раменках. Девочка-подросток гуляла с собачкой. Питомец сходил в туалет — хозяйка не убрала. Мимо проходила соседка по комплексу Алина. Сделала замечание, а в ответ, по ее словам, получила порцию нецензурной брани.

Алина стала снимать на смартфон — мобильник выхватила и девочка. Разговор шел на повышенных тонах, но уже без мата (запись есть в распоряжении редакции). Старшая собеседница интересовалась, в какой квартире живет ребенок: хотела прийти и пообщаться с ее родителями.

А вот дальше версии сторон разнятся. Мама девочки-подростка рассказала СМИ, что ее дочь «оппонентка» ударила по голове. В итоге — сотрясение мозга. Алина настаивает: руку на ребенка не поднимала, слова плохого не сказала. И вообще — против нее родительница подростка развернула заказную инфокампанию. Например, пошла в выездную приемную главы ЛДПР Леонида Слуцкого, которую поставили в рамках предвыборной гонки. И там рассказала о случившемся, засняв свой визит на видео.

— Мы запросили записи с камер ЖК. Они уже есть у полиции, смотрел их и Следственный комитет и дело не возбудил. На кадрах видно, что девочку никто не бил. Семья получила справку из больницы с диагнозом «Сотрясение головного мозга». При этом из Раменок ребенка зачем-то повезли в Детскую клиническую больницу № 9 в районе Москва-Сити. В справке перечислены симптомы, но указаны они со слов мамы ребенка, — рассказал KP.RU адвокат, представляющий интересы Алины, Сергей Валкирный.

В той справке (есть в распоряжении редакции) также указано, что в момент прогулки у девочки с собой в кармане был канцелярский нож. И в момент потасовки он также травмировал подростка.

— Очень много вопросов к этой медицинской справке. На записи с камер девочка после конфликта спокойно ходит по двору, говорит по телефону. А потом у нее откуда-то появляются следы побоев, — говорит Сергей Валкирный.

Мать девочки-подростка написала заявление о побоях. Другая сторона конфликта — встречное заявление о клевете и ложном доносе. Сейчас полиция ведет проверку по фактам этих обращений.

