Очередная школа будущего на 1100 мест появится в Пресненском районе Москвы.

Напомним, такие школы строятся на месте старых школьных зданий в центре города, которые, по мнению экспертов, уже невозможно модернизировать. В таких случаях старые здания сносят и на их месте возводят новые — современные, комфортные и универсальные «школы будущего». Причем каждая со своей изюминкой. В Мещанском районе, к примеру, перепады рельефа на участке строительства обыграли, и у школы появятся эксплуатируемые крыши. В Таганском районе фасад школы решено отделать декоративными элементами, похожими на обложки книг.

Недавно глава города анонсировал появление очередной школы будущего в Большом Кондратьевском переулке.

- Сейчас идет проектирование и подготовка к строительству, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Это будет школа на 1100 мест, похожая на конструктор. Все благодаря чередованию объемов разной высоты и формы. Такая композиция придаст зданию динамику, позволит зонировать внутренние пространства.

Фасад хотят оформить в графитовом, белом и терракотовом оттенках. Разнообразить его не только объемами разной высоты и формы, но и большими панорамными панелями-окнами, которые дадут больше естественного света внутренним помещениям. Необычный проект поможет удобнее зонировать внутренние пространства. Кроме «классического» набора кабинетов, внутри появится трансформируемый спортивный зал, медиатека, комбинированная мастерская по обработке металла и дерева и... кабинеты кулинарии и домоводства.

- На территории школы также высадим деревья и кустарники, сделаем площадки для подвижных игр. Завершить все работы планируем в 2027-м, - пообещал глава города.

