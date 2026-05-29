Новые мосты, голандские каналы и плавающие фонтаны: каким будет парк «Красная Пресня» после реконструкции

Столичный парк «Красная Пресня», расположенный на территории двухвековой усадьбы, благоустроят к следующей весне. За год в парке создадут комплекс плавающих фонтанов и дополнительные арочные мостики, построят павильон-сцену и корты для игры в падел. При этом сохранят старинные аллеи и голландские пруды-каналы. Рассказываем, как парк «Красная Пресня» станет новой точкой притяжения москвичей.

Здесь любил прогуливаться Пушкин

Небольшой зеленый парк в Центральном округе любят местные жители – утром они выходят на пробежку и прогулку с собакой, днем сюда приходят сотрудники ближайших офисов, а в выходные дни москвичи съезжаются со всех районов на городские фестивали. Однако сейчас инфраструктуре парка требуется модернизация.

- Пруды-каналы отремонтируют и сделают новые арочные мостики, создадут современные павильоны и установят плавающие фонтаны, а также обновят спортивную и детскую инфраструктуру, - рассказали в мэрии Москвы.

История этого места началась, когда в конце XVIII века князья Гагарины построили здесь усадьбу «Студенец». Они же и заложили основу ландшафтного стиля парка, разбив систему голландских прудов-каналов с арочными мостиками.

- Живописные места современники называли «абсолютной Венецией в садах». По аллеям парка любили прогуливаться поэты Александр Пушкин, Денис Давыдов и Евгений Баратынский, - рассказали в парке. - После усадьба переходила в собственность другим владельцам, на территории появился мемориальный комплекс памяти героям Отечественной войны 1812 года. Парком для отдыха горожан эта местность стала в 1932 году.

Территория бывшей усадьбы стала доступна всем горожанам, москвичам понравилось гулять вдоль прудов, хотя часть из них при создании парка была засыпана. В главном доме усадьбы долгое время находилось Общество садоводов, а после здание стало постепенно разрушаться, к 1960-м годам от него остался лишь фундамент и флигели. При этом сам парк все равно признали объектом культурного наследия.

- Сейчас при разработке проекта благоустройства учитывался особый охранный статус территории. Главная задача — сохранить историческую аутентичность и одновременно создать современное и комфортное пространство для отдыха москвичей и гостей столицы, - рассказали в мэрии Москвы.

Новые фонтаны и прокат лодок

Специалисты уже начали чистить пруды-каналы и ремонтировать пять арочных мостиков. Для комфортных прогулок не хватало еще три мостика, чтобы было комфортно переходить от одного канала к другому. Было принято решение их достроить.

Изюминкой обновленного парка станет комплекс плавающих фонтанов – они будут находиться прямо в каналах. Таким образом это будет целая аллея струящихся источников, которые в вечернее время будут подсвечиваться. Каналы будут использовать и для катаний на лодках – для этого построят новый павильон для проката. Территория может стать похожа на мини-Венецию, где туристы и местные любят передвигаться по узким каналам на гондолах.

Реставраторы восстановят белокаменный памятник-колонну на острове и чугунную чашу на каменном постаменте, которые являются объектами культурного наследия.

Для проведения городских праздников и парковых мероприятий обустроят павильон-сцену, рядом организуют точки для продажи кофе. Для детей и взрослых появится большая площадка с современными качелями.

Из-за обилия деревьев в вечернее время в парке было темновато, поэтому специалисты добавят архитектурную подсветку, а для комфорта маломобильных граждан адаптируют дорожки.

Обновленный парк понравится спортсменам, ведь в планах обновить поле для мини-футбола и покрытие на площадке для воркаута, заменить конструкции и каскады фигур в скейт-парке. Для любителей падела создадут новые корты. Заниматься йогой на открытом воздухе теперь станет комфортнее – для практикующих оборудуют специальную зону. Устаревшие детские площадки приведут в порядок, а игровое оборудование заменят на современное.

Сотрудники парка также переедут в новый корпус, где будут расположены кабинеты администрации, хозяйственный блок и навес для техники. А на месте бывшей усадьбы «Студенец» сейчас достраивают семиэтажный многофункциональный комплекс на 40 000 квадратных метров, где расположатся магазины, студии для спорта и рестораны. Открытие запланировано на осень 2026 года.

ВАЖНО

Мероприятия перенесли на «Красногвардейские пруды»

На время проведения работ по благоустройству парка «Красная Пресня» вход на территорию временно ограничен. Однако Культурно-досуговый центр (Мантулинская д. 5 стр.1) продолжает работу, туда можно прийти.

Культурные и развлекательные мероприятия, которые проходили в парке, временно перенесли в зону отдыха «Красногвардейские пруды» (вход для посещения открыт в любое время).

