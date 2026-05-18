В Москве построят образовательный комплекс с ИТ-полигоном

В Хорошевском районе начали строительство современного образовательного комплекса, который смогут посещать 575 детей. Здание возводят в 3-м Хорошевском проезде. На одной территории разместят детский сад, рассчитанный на 175 малышей, и школу для 400 учеников.

- В школьном блоке будет все необходимое для комфортного обучения — от кабинетов и обеденного зала до медиатеки и ИТ-полигона, - рассказал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Для детей дошкольного возраста кроме основных групп и раздевалок создадут залы для занятий музыкой и физкультурой, отдельно будет кабинет для развивающих игр и образовательных практик. Возле комплекса построят спортивное ядро с профессиональным покрытием для занятий по волейболу и мини-футболу, создадут специальные дорожки для пробежек и зону для тренажеров.

Строительство нового комплекса планируют завершить в 2027 году, после чего будут завозить необходимую мебель и оборудование для образовательного процесса.

За последние 15 лет в Хорошевском районе активно развивается социальная инфраструктура – построено восемь объектов образования, среди которых Академия управления и производства, Политехнический колледж им. И. Ф. Павлова, Первый Московский кадетский корпус. В настоящее время в районе строят еще один комплекс, где смогут получить образование сразу 1000 детей.

