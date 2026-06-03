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Общество3 июня 2026 11:15

На смену весельным лодкам приходят плавучие беседки с моторчиком: тестируем новый транспорт для водных прогулок

KP.RU протестировал плавучие беседки, появившиеся на московских прудах
Андрей АБРАМОВ
Корреспондент "Комсомолки" попробовал прокатиться на плавучей беседке.

Корреспондент "Комсомолки" попробовал прокатиться на плавучей беседке.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Изначально мы хотели опробовать электрокатамараны — их появление в Москве анонсировали накануне лета. Когда пришли на Круглый пруд в Измайловском парке, кассир огоришла:

— Электрокатамараны будут только через месяц.

Долго не грустили — взяли еще одну «вундервафлю» — плавучую беседку. Выглядит она как «ватрушка» с тентом. Вмещает семь человек. Если смотреть на штукенцию на фото, можно помечтать: берешь такую компанией и отправляешься пировать посреди пруда. Но даже если отбросить не самую демократичную цену, то «пикничить» на воде все равно не получится. И вот почему.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПРОФИЛАКТИКА ДЕМЕНЦИИ

Никаких прав на управления маломерными судами для аренды плавучей беседки не нужно — в очереди задавали такие вопросы. Инструктаж был крайне скупым: кучерявый юнга на причале ткнул пальцев в электромотор на беседке, сказал, что кататься нужно исключительно по часовой стрелке — такое правила трафика на пруду. И попугал, что за потерю ключа от мотора накажут штрафом. После элегантно оттолкнул ногой беседку от причала и началось плавание.

На «ватрушке» стоит электромотор. Выглядит — как на обычной моторной лодке, только бензином не пахнет и размерами он меньше. Крутишь ручку вперед-назад — беседка идет вперед или дает задний ход. Вращаешь румпель влево-вправо — судно поворачивает.

Если вам доводилось водить моторку, вы точно знаете: управляется она зеркально. То есть повернув румпель вправо, нос лодки идет влево. Теперь прибавьте к этому интеллектуальному упражнению кручение ручки, чтобы выбирать газ или задний ход. А вокруг вас — пруд с необычайно оживленным движением. Веселая компания раскручивает такую же посудину, наперерез идут катамаран и пару лодок. Так что управление водной беседкой — едва ли не упражнение для профилактики деменции.

На пруду - активное движение.

На пруду - активное движение.

Фото: Эдуард Абрамов. Перейти в Фотобанк КП

КРУТОЙ ВИРАЖ

Первый круг я прошел задним ходом: потому что тогда не нужно держать в голове зеркальный поворот влево-вправо. На второй уже освоился, как идти прямо и держать в голове зеркальные повороты. Пару раз чересчур выкрутил румпель на полном ходу и ватрушка начала крутиться, как безумный аттракцион: аппетиту такие виражи никак не способствуют.

Вращаешь румпель влево-вправо — судно поворачивает.

Вращаешь румпель влево-вправо — судно поворачивает.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Внутри беседки хорошие диванчики, стол с подстаканниками. Но если решили поиграть в бравого капитана, который везет даму в круиз по московским прудам, то отдыхать в поездке будет только ваша леди. Беседкой невозможно не управлять. То есть нельзя отплыть куда-то на центр водоема и просто встать. Якоря нет, а судно постоянно несет ветром. Плюс вокруг лодочники так и норовят бортануть.

Как забава — особенно покатать детей — новый транспорт интересный. Тем более что вокруг утки, чайки, рыбки. Но для пикника на воде не слишком подходит.

Крутишь ручку вперед-назад — беседка идет вперед или дает задний ход.

Крутишь ручку вперед-назад — беседка идет вперед или дает задний ход.

Фото: Эдуард Абрамов. Перейти в Фотобанк КП

КОНКРЕТНО

Где этим летом кататься на воде

Парк «Кузьминки» (Шибаевский пруд): лодки, катамараны, плавучие беседки.

Парк «Радуга»: лодки, катамараны.

Воронцовский парк: лодки, катамараны.

Останкинский пруд: лодки, катамараны, плавучие беседки.

Измайловский парк: лодки, катамараны, плавучие беседки.

Парк Горького (Голицынский пруд): катамараны.

Усадьба «Кусково»: лодки.

ВДНХ (фонтан Золотой колос): лодки, катамараны.

Усадьба «Царицыно»: лодки, катамараны

Внутри беседки хорошие диванчики, стол с подстаканниками.

Внутри беседки хорошие диванчики, стол с подстаканниками.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Если хотите почувствовать себя капитаном, отдыхать не придется.

Если хотите почувствовать себя капитаном, отдыхать не придется.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

КОШЕЛЕК

Лодка 1000 руб/час.

Катамаран 1400 руб/час.

Плавучая беседка 2500 руб/час.

Электрокатамаран 1900 руб/час.

Указаны средние цены. Могут отличаться на 100-200 руб. в большую или меньшую сторону в будни/выходные и в зависимости от парка. Можно арендовать на полчаса с дисконтом в 20-30% от цены часа. Залог не требуется.

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