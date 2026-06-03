На смену весельным лодкам приходят плавучие беседки с моторчиком: тестируем новый транспорт для водных прогулок

Корреспондент "Комсомолки" попробовал прокатиться на плавучей беседке. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Изначально мы хотели опробовать электрокатамараны — их появление в Москве анонсировали накануне лета. Когда пришли на Круглый пруд в Измайловском парке, кассир огоришла:

— Электрокатамараны будут только через месяц.

Долго не грустили — взяли еще одну «вундервафлю» — плавучую беседку. Выглядит она как «ватрушка» с тентом. Вмещает семь человек. Если смотреть на штукенцию на фото, можно помечтать: берешь такую компанией и отправляешься пировать посреди пруда. Но даже если отбросить не самую демократичную цену, то «пикничить» на воде все равно не получится. И вот почему.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПРОФИЛАКТИКА ДЕМЕНЦИИ

Никаких прав на управления маломерными судами для аренды плавучей беседки не нужно — в очереди задавали такие вопросы. Инструктаж был крайне скупым: кучерявый юнга на причале ткнул пальцев в электромотор на беседке, сказал, что кататься нужно исключительно по часовой стрелке — такое правила трафика на пруду. И попугал, что за потерю ключа от мотора накажут штрафом. После элегантно оттолкнул ногой беседку от причала и началось плавание.

На «ватрушке» стоит электромотор. Выглядит — как на обычной моторной лодке, только бензином не пахнет и размерами он меньше. Крутишь ручку вперед-назад — беседка идет вперед или дает задний ход. Вращаешь румпель влево-вправо — судно поворачивает.

Если вам доводилось водить моторку, вы точно знаете: управляется она зеркально. То есть повернув румпель вправо, нос лодки идет влево. Теперь прибавьте к этому интеллектуальному упражнению кручение ручки, чтобы выбирать газ или задний ход. А вокруг вас — пруд с необычайно оживленным движением. Веселая компания раскручивает такую же посудину, наперерез идут катамаран и пару лодок. Так что управление водной беседкой — едва ли не упражнение для профилактики деменции.

На пруду - активное движение. Фото: Эдуард Абрамов. Перейти в Фотобанк КП

КРУТОЙ ВИРАЖ

Первый круг я прошел задним ходом: потому что тогда не нужно держать в голове зеркальный поворот влево-вправо. На второй уже освоился, как идти прямо и держать в голове зеркальные повороты. Пару раз чересчур выкрутил румпель на полном ходу и ватрушка начала крутиться, как безумный аттракцион: аппетиту такие виражи никак не способствуют.

Вращаешь румпель влево-вправо — судно поворачивает. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Внутри беседки хорошие диванчики, стол с подстаканниками. Но если решили поиграть в бравого капитана, который везет даму в круиз по московским прудам, то отдыхать в поездке будет только ваша леди. Беседкой невозможно не управлять. То есть нельзя отплыть куда-то на центр водоема и просто встать. Якоря нет, а судно постоянно несет ветром. Плюс вокруг лодочники так и норовят бортануть.

Как забава — особенно покатать детей — новый транспорт интересный. Тем более что вокруг утки, чайки, рыбки. Но для пикника на воде не слишком подходит.

Крутишь ручку вперед-назад — беседка идет вперед или дает задний ход. Фото: Эдуард Абрамов. Перейти в Фотобанк КП

КОНКРЕТНО

Где этим летом кататься на воде

Парк «Кузьминки» (Шибаевский пруд): лодки, катамараны, плавучие беседки.

Парк «Радуга»: лодки, катамараны.

Воронцовский парк: лодки, катамараны.

Останкинский пруд: лодки, катамараны, плавучие беседки.

Измайловский парк: лодки, катамараны, плавучие беседки.

Парк Горького (Голицынский пруд): катамараны.

Усадьба «Кусково»: лодки.

ВДНХ (фонтан Золотой колос): лодки, катамараны.

Усадьба «Царицыно»: лодки, катамараны

Внутри беседки хорошие диванчики, стол с подстаканниками. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Если хотите почувствовать себя капитаном, отдыхать не придется. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

КОШЕЛЕК

Лодка 1000 руб/час.

Катамаран 1400 руб/час.

Плавучая беседка 2500 руб/час.

Электрокатамаран 1900 руб/час.

Указаны средние цены. Могут отличаться на 100-200 руб. в большую или меньшую сторону в будни/выходные и в зависимости от парка. Можно арендовать на полчаса с дисконтом в 20-30% от цены часа. Залог не требуется.

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