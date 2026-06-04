Пса оттаскивали вдвоем с боем: в Подмосковье дворняга вцепилась в шею ребенку, который ехал мимо на велосипеде

Пес без намордника бросился на детей, хозяйка не смогла его удержать. Фото: MVolodymyr/Shutterstock/Fotodom

- Хозяйка в самом деле пыталась удержать собаку. Быстро наматывала поводок на руку, даже схватила ее за пасть, чтобы остановить, - говорят очевидцы страшного ЧП, которое произошло вчера вечером в селе Орудьево под Дмитровом.

Двое братьев поехали кататься на велосипеде, старший, 11-лет, «за рулем», младший, 9-летка, - сзади. Проезжали мимо женщины, которая в это время выгуливала собаку. Пес бросился на детей, хозяйка не смогла его удержать. А поскольку был без намордника, вцепился младшему из братьев сперва в шею, потом в плечо.

- Я проезжал мимо на велосипеде, увидел всю эту картину, кинулся на помощь. Распылил на собаку перцовый баллончик, но она мальчишку не выпустила. Вдвоем с ее хозяйкой мы еле-еле оттащили пса к ним на участок, где с трудом посадили на цепь, - рассказал позже один из очевидцев.

- Мальчик был госпитализирован с укушенными ранами задней поверхности шеи, носа, левого плеча и левого уха, - сообщили в прокуратуре Московской области.

Следователи уже возбудили уголовное дело по ч.1 ст.118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Ситуация осложняется тем, что, по предварительным данным, у собаки нет прививок, как и ветпаспорта.

- Учитывая все обстоятельства произошедшего, мы рассмотрим вопрос о направлении в суд искового заявления о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда и возмещении затрат на лечение ребенка, - заявили в прокуратуре Московской области.

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