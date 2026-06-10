Столики для пикника и настольный теннис: в «Митинском лесу» открыли новый пешеходный бульвар

Фото предоставлено ПИК.

В первые выходные июня жилой квартал «Митинский лес» на северо-западе Москвы превратился в большую праздничную площадку. Девелопер ПИК устроил для новосёлов и соседей настоящий семейный фестиваль в честь открытия пешеходного бульвара. Дети и взрослые участвовали в мастер-классах, танцевали на дискотеке с мыльными пузырями и угощались сладкой ватой . А главное — все вместе радовались новому общественному пространству, которое только что появилось практически у них во дворе.

Фото предоставлено ПИК.

МЕСТО ОТДЫХА И ВДОХНОВЕНИЯ

Бульвар протянулся вдоль нескольких корпусов «Митинского леса» почти на полкилометра (для любителей точных цифр — в нем ровно 400 метров), а его общая площадь превышает 5 тысяч квадратных метров. Теперь это не просто дорога между жилыми корпусами 1.1–1.4 и 2.1–2.4, а полноценный пешеходный маршрут, который связывает дома друг с другом и главной инфраструктурой микрорайона . Появление такого пространства закономерно: Митино сегодня меняется, и новые проекты комфортной застройки уже неотделимы от собственных общественных и прогулочных пространств района. Один из ярких примеров — «Квартал Мит » с продуманной архитектурой. Корпуса «Серии плюс» гармонично вписаны в природный ландшафт, а уютные дворы-парки и общественные пространства становятся местом для тёплых встреч с семьёй и друзьями.

Фото предоставлено ПИК.

Новый бульвар воплощает в себе много возможностей . Вдоль него обустроили зоны для занятий спортом, активных игр и спокойного отдыха, чтобы люди любого возраста и любых интересов могли найти занятие по душе. Тут и столы для настольного тенниса, и шахматный стол для любителей подумать над ходом.

Здесь даже обустроили пикниковые зоны для семейных и соседских трапез на свежем воздухе и организовали места с уличной мебелью для дружеских встреч. О велосипедистах тоже не забыли, для них сделали удобные парковки.

Фото предоставлено ПИК.

Само слово бульвар подразумевает активное озеленение — и зелени здесь действительно много. По проекту девелопера вдоль нового маршрута высадили хвойные и лиственные кустарники, создали живые изгороди и разбили газоны. Для птиц соорудили домики и развесили кормушки, можно гулять, кормить пернатых или просто наблюдать за ними.

Фото предоставлено ПИК.

При взгляде на бульвар сразу бросается в глаза, что дорожки здесь имеют разные покрытия — асфальтовое и плиточное. Это не просто красиво, но и удобно: прогулочные маршруты и места для отдыха визуально разделены. Вечером включается многоуровневое освещение, так что бульваром комфортно пользоваться даже после заката. А чтобы автомобили не мешали, предусмотрели антипарковочные решения и приподнятые пешеходные переходы. Дети могут спокойно бегать, а родители — не переживать.

Фото предоставлено ПИК.

ЖИЗНЬ В УДОВОЛЬСТВИЕ

Напомним, квартал «Митинский лес», который на днях обзавелся собственным уютным пространством для отдыха, спорта и соседского общения, находится в одном из самых зелёных районов Москвы. Рядом Митинский лесопарк и ландшафтный парк «Митино», и современный проект «Квартал Мит» с собственной продуманной инфраструктурой и благоустройством. На территории проекта появятся торговые аллеи с магазинами и кафе, а рядом с кварталом — школа и два детских сада. Добираться удобно: до метро «Пятницкое шоссе» около 20 минут пешком. На машине до МКАД 5–10 минут, до ТТК — 20, до центра — примерно полчаса. Природа под боком, а до города — рукой подать.

Фото предоставлено ПИК.

Всего в проекте запланировано больше 405 тысяч квадратных метров жилья и 16 тысяч «квадратов» коммерческой недвижимости. Это 4823 квартиры и 1308 машиномест. Уже работает частная школа на 150 мест. В планах — открытие большой школы на 1100 мест. Одной из её изюминок станет программа дополнительного образования «Интернет вещей», которую разработали вместе с Яндексом и школой «Летово». Дети с ранних лет будут знакомиться с технологиями — не просто пользоваться гаджетами, а понимать, как они устроены. А в третьем квартале 2026 года откроется детский сад на 235 мест.

Фото предоставлено ПИК.

На первых этажах корпусов уже работают магазины, кафе, салоны красоты и сервисы повседневного спроса — всё, что нужно, в шаговой доступности. В планах — благоустройство набережной реки Сходни. Там тоже появятся прогулочные зоны, пешеходные и велосипедные дорожки, места для отдыха и освещение.

Фото предоставлено ПИК.

Жилой квартал «Митинский лес» растёт, и вместе с ним растёт качество жизни. Новый бульвар — ещё один шаг к тому, чтобы квартал стал не просто местом, где живут, а местом, где хочется гулять, встречаться с соседями и радоваться мелочам.

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