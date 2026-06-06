Два десятка ударов младенцу: тайну гибели 5-месячной девочки помогла раскрыть ее сестра

Эксперты зафиксировали на теле младенца более 20 ударов. Фото: Inna Vlasova/Shutterstock/Fotodom

- Папа велел маме говорить, что она упала, хотя это не так. Только это секрет, - 8-летняя девочка выдала тайну гибели своей сестры и тем самым помогла своим близким. Конечно, органы разобрались бы, что к чему, но, вполне возможно, детям пришлось бы пережить еще немало страшных моментов.

Дело было в ноябре 2024 года в рабочем поселке Малаховка под Люберцами. Муроджон Холназаров – гражданин Таджикистана, в России работал охранником на мойке. Встретил Марину, у нее уже была дочка от первого брака. В отношениях с Муроджоном родились еще двое: сын и дочка.

Сыну был годик, младшей дочке – всего 5 месяцев, когда он в очередной раз пришел с работы злой и раздраженный.

- Сначала семья придерживалась версии, будто Муроджон и Марина ссорились, дочка была на руках у матери. Муроджон толкнул жену, она случайно выронила малышку, та упала и получила тяжелые травмы, от которых вскоре умерла, - рассказала корреспонденту KP.RU прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Московской области Аминат Туркаева. – Но врачам "Скорой помощи", которые приехали на место по звонку мамы, старшая дочка почти сразу рассказала «по секрету», что они играли, а сестренка громко плакала. Муроджона бесил плач девочки и тот факт, что она никак не успокаивалась. И он стал бить ее, пока она не замолчала.

Впоследствии эксперты зафиксировали на теле младенца более 20 ударов. Мать девочки подтвердила слова старшей дочки. Вину признал и сам Муроджон.

- Он списывал все на то, что за месяц до случившегося перестал принимать наркотики – якобы после этого страдал от приступов неконтролируемой агрессии. Но подтверждения этому нет. Более того, судя по показаниям его жены и старшей дочери, запугивание и побои продолжались весь 2024 год, - говорит Аминат Туркаева. - В связи с этим ему было предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям: убийство малолетнего с особой жестокостью (ст.105 УК РФ), истязание (ст.117 УК РФ) и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.156 УК РФ).

В итоге суд признал Муроджона виновным и приговорил к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 60 тысяч рублей. Сейчас ему 29 лет, выйдет, когда ему будет немного за 50.

Будет ли он обжаловать приговор, пока не ясно.

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