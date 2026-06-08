Курорт на востоке Москвы: как Гольяновский пруд превратился в пляжный оазис с тремя бассейнами

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В районе Гольяново полностью завершились масштабные работы по благоустройству прибрежной территории на Уральской улице (возле дома 23, корпуса 1). Об этом в своем официальном канале в мессенджере «Макс» рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин.

«Комфортная зона отдыха у воды появилась вблизи Гольяновского пруда. Водоем — любимое место отдыха жителей района. На берегу теперь есть три бассейна с подогревом воды. Рядом шезлонги, качели, теневые навесы и складные зонтики. Также открыли павильоны с раздевалками, душевыми, кафе и медпунктом», — написал Мэр Москвы.

Благодаря новой пляжной инфраструктуре, которая гармонично дополнила уже существующую фестивальную площадку «Московских сезонов», просторные детские городки и спортивные зоны, Гольяновский пруд теперь напоминает настоящий мини-курорт в черте мегаполиса.

От заболоченной поймы до бассейнов с подогревом: история и модернизация

История этого водоема началась в первой половине 1980-х годов. Гольяновский пруд создали искусственно на месте заболоченной поймы реки Сосенки, которую ради этого заключили в подземный коллектор. Водоем получился внушительным: его длина превышает 500 метров, а ширина составляет около 150 метров.

В 2021 году специалисты провели комплексную реабилитацию самого пруда и обновили берега. А к созданию полноценного пляжного комплекса нового формата приступили в октябре 2025 года, полностью завершив все работы в мае 2026-го. Общая площадь благоустройства этого прибрежного уголка составила 0,89 гектара.

Курортный комфорт в цифрах

• Аквазона: На деревянном настиле из прочной террасной доски смонтировали три чаши бассейнов с подогревом. Два из них — большие, площадью по 104,5 квадратного метра каждый и глубиной 1,5 метра. Третий бассейн — малый, детский, площадью 19,6 квадратного метра и глубиной 0,9 метра. Все они оснащены ультрасовременными многоступенчатыми системами фильтрации и водоподготовки, включая ультрафиолетовую очистку.

• Вместимость: В летний пиковый сезон здесь смогут с комфортом загорать и плавать до 400 человек одновременно.

• Пляжный инвентарь: Для отдыхающих подготовили порядка 380 удобных шезлонгов, установили качели, складные зонтики и стационарные теневые навесы. В местах непосредственного выхода к воде обустроили чистую полосу песчаного пляжа.

• Сервис и безопасность: Рядом с бассейнами открылись павильоны, где разместились комфортные раздевалки, душевые кабины, санузлы, уютное кафе и лицензированный медицинский пункт. В вечернее время на всей территории зажигается эффектная архитектурно-художественная подсветка.

Пляжная революция: 15 новых курортных зон по всей Москве

Преображение Гольяновского пруда — это часть глобальной городской программы. Пилотным проектом в 2025 году стало благоустройство Пионерского пруда в Парке Горького, где обычный водоем превратили в стильное летнее пространство с пляжем, шезлонгами, баром со специнструментами для плавания и даже собственной сауной.

В 2026 году столичные власти масштабировали этот успешный опыт, включив в программу создания зон отдыха нового формата сразу 15 водоемов в семи округах Москвы. На 13 объектах строители уже полностью завершили работы, а оставшиеся два пространства — Головинские пруды и зону «Заречье» на реке Десне — планируют сдать до конца июня 2026 года.

Карта новых пляжных пространств Москвы (2026 год):

• САО: Головинские и Ангарские пруды;

• СВАО: Джамгаровский и Долгие (Виноградовские) пруды;

• ВАО: Гольяновский, Большой Перовский и Владимирский пруды;

• ЮАО: Бирюлевский Верхний и Нижний пруды;

• ЮЗАО: Черневские (пляжи № 1 и 2) и Ясеневские пруды;

• ЗАО: Большой Очаковский, Удальцовский Верхний пруды и Центральный пруд в Солнцеве;

• ТиНАО: Зона отдыха «Заречье» на реке Десне.

Что входит в единый стандарт московского пляжа?

Главным элементом обновленных берегов становится благоустроенный пляж. Архитекторы используют комбинацию настилов из террасной доски под шезлонги и лежаки и широких полос белоснежного насыпаемого песка у самой кромки воды.

Там, где позволяет техническая возможность, монтируют подогреваемые бассейны с инфраструктурой. В 2026 году таких круглогодичных аквазон будет четыре: на Гольяновском, Головинских, Черневском (пляж № 2) прудах, а также в «Заречье» на Десне.

Пляжи обязательно дополняют площадками для пляжного волейбола и воркаута, игровыми городками для детей разных возрастов, удобными прогулочными дорожками, скамейками, качелями и гамаками. Безопасность отдыхающих контролируют спасатели на вышках и современные системы круглосуточного видеонаблюдения и экстренного оповещения.

В рамках масштабного проекта «Лето в Москве» в 2026 году на базе парков, подведомственных Департаменту культуры, для горожан открыта 41 комфортная зона отдыха у воды. Помимо Пионерского пруда в Парке Горького, искупаться можно еще на четырех официальных территориях: это Первый Путяевский пруд в «Сокольниках», знаменитые пляжи № 2 и 3 в Серебряном бору, а также зона отдыха «Тропарево» на Теплостанском пруду.

Модернизация Гольянова: от транспортных узлов до школ будущего

Район Гольяново — один из крупнейших на востоке столицы, здесь живут около 165 тысяч москвичей. Местные жители гордятся своими достопримечательностями: границей с национальным парком «Лосиный Остров», Бабаевским прудом, старинным храмом Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких и местным парком.

За последние годы качество жизни здесь кардинально выросло благодаря программе «Мой район», запущенной по инициативе Сергея Собянина. Район преображается комплексно.

Глобальный транспортный прорыв

1. Московский скоростной диаметр (МСД): Новая скоростная хорда уже открыта и позволяет гольяновцам в считанные минуты добираться до других округов. В планах дорожников — расширение Амурской и Байкальской улиц, а также строительство и реконструкция нового участка 2-го Иртышского проезда с прямыми выездами на МСД.

2. Вокзал Центральный: Современный автовокзал разгрузил Щелковское шоссе. Проектировщики применили уникальное решение — подняли перроны отправления и междугородние автобусы прямо на крышу вокзального комплекса.

3. Вокзал Восточный: Железнодорожный вокзал принимает поезда дальнего следования. В рамках его запуска возвели надземный пешеходный переход-вестибюль, который в режиме «сухие ноги» связал станцию метро «Черкизовская», платформу Локомотив МЦК и Амурскую улицу.

4. Метро «Гольяново»: Главная стройка района прямо сейчас — продление Арбатско-Покровской линии. Метростроители уже полностью завершили проходку первого тоннеля к будущей станции и сейчас ведут щит во втором тоннеле. Параллельно в активной фазе находится возведение станционного комплекса, который расположится вдоль Уссурийской улицы, на пересечении с улицами Хабаровской и Сахалинской.

5. Наземный транспорт: В районе запустили 9 новых маршрутов, обновили более 120 остановочных павильонов и оборудовали 41 велопарковку.

Развитие социальной инфраструктуры и медицины

• Госуслуги: В ТРЦ «Щелковский» открылся современный флагманский офис «Мои документы» Восточного административного округа.

• Старшее поколение: По адресу Чусовская улица, дом 6 заработал уютный Центр московского долголетия района Гольяново.

• Здоровье: Модернизация амбулаторного звена коснулась пяти ключевых зданий. Полную реконструкцию прошли головное здание поликлиники № 191 на Алтайской (дом 13), ее филиалы № 1 на Чусовской (дом 9) и № 4 на Амурской (дом 36), а также два филиала детской поликлиники № 122 — № 2 на Байкальской (дом 28) и № 3 на Амурской (дом 62а).

Программа «Моя школа» и спорт

Город полностью обновил здания школы № 1516 на Алтайской улице (дом 26а), школы № 1352 на Новосибирской улице (дом 8а) и школы № 1598 на Хабаровской улице (дом 18а). Прямо сейчас строители реконструируют еще один корпус школы № 1516 на Алтайской (дом 10а).

На Амурской улице активно возводится детский сад на 250 мест, а на Монтажной улице строится крупный образовательный комплекс, рассчитанный на 375 школьных и дошкольных мест. Все новостройки передадут в столичную систему образования.

Спортивную карту района пополнил новый комплекс на Алтайской улице, 33а. Капитальный ремонт завершился в спорткомплексе «Скиф» на Сахалинской улице, дом 5. А прямо у границ «Лосиного Острова» на Курганской улице (владение 3) открылся современный павильон проката спортивного инвентаря и оборудования. Кроме того, строители отремонтировали здание библиотеки № 72 на Уссурийской улице, дом 9.

Комфортный район

Урбанисты благоустроили Щелковское шоссе, Сахалинскую улицу и общественное пространство вдоль Красноярской улицы, попутно выполнив реабилитацию Красноярского пруда. За пять лет в Гольянове привели в порядок около 100 дворовых территорий.

В сквере у Гольяновского пруда теперь работает большая межрегиональная ярмарка и фестивальная площадка, оформленная в колоритном крымском стиле — здесь проводят бесплатные мастер-классы и праздники. А на Хабаровской улице (владение 12/23) круглый год с пятницы по воскресенье открыта популярная ярмарка выходного дня со свежими продуктами от фермеров.