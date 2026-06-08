Сергей Собянин осмотрел стройплощадку станции «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии метро

Сергей Собянин проверил, как возводят станцию «Звенигородская». Фото: Максим Мишин/Пресс служба Мэра и Правительства Москвы

В столице продолжается строительство Рублево-Архангельской линии метро. Сегодня, 8 июня, мэр Москвы Сергей Собянин проверил, как на этом маршруте возводят станцию «Звенигородская».

«Станция метро „Звенигородская“ — очень важная станция, — сказал мэр. — Находится прямо в центре вновь формирующего современного микрорайона, в котором уже проживают десятки тысяч людей, и еще население будет пребывать».

Собянин напомнил, что здесь пока нет станции метро в шаговой доступности.

«Поэтому „Звенигородская“ Рублево-Архангельской линии в разы улучшит транспортную доступность этого района», — отметил мэр, уточнив, что удобнее станут маршруты до «Москва-Сити», до Большой кольцевой линии метро.

Сейчас на станции почти полностью готовы основные конструкции. Специалисты заняты архитектурно-отделочными работами, монтажом оборудования и инженерных коммуникаций.

ЧТО СДЕЛАЮТ

«Звенигородская» разместится в районе пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда. Ее возводят на первом участке Рублево-Архангельской линии. Открытие этого отрезка намечено на 2026 год. Поезда поедут от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева».

На станции обустроят два подземных вестибюля с выходами к жилым домам. Из метро можно будет пешком добраться до ближайшего причала первого маршрута регулярного речного электротранспорта — «Сердце Столицы».

Ожидается, что после запуска новая станция метро обеспечит более 15 тысяч поездок пассажиров в сутки. К 2030 году — 30 тысяч поездок в сутки.

Всего на Рублево-Архангельской линии длиной 27,6 километров откроют 12 станций. Она свяжет деловой центр «Москва-Сити» и Рублево-Архангельское за МКАД. Далее дойдет до Красногорска. На линии будут работать пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

В результате ускорятся поездки по городу для 1 миллиона уже живущих и только планирующих свое проживание москвичей в семи районах центра, запада и северо-запада столицы. Сюда входят Пресненский, Дорогомилово, Филевский Парк, Щукино, Строгино, Хорошево-Мневники, Кунцево.

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