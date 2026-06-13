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Дом. Семья13 июня 2026 16:46

В Москве кошка выпала с 12 этажа, выжила и стала «киборгом»фото

Столичные ветеринары за одно утро спасли сразу двух животных, которые выпрыгнули из окон
Александра БУДАЕВА
Столичные ветеринары за одно утро спасли сразу двух животных, которые выпрыгнули из окон. Фото: Сеть государственных ветклиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение»

Столичные ветеринары за одно утро спасли сразу двух животных, которые выпрыгнули из окон. Фото: Сеть государственных ветклиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение»

НЕВЕРОЯТНОЕ ВЕЗЕНИЕ

Двухлетняя кошка с необычным именем Менсо в конце мая выпала из окна, расположенного на 12 этаже. Это 36 метров высоты. Удивительно, но она выжила.

- Но была в тяжелом состоянии: перелом бедренной кости, внутрисуставной перелом правого коленного сустава, контузия органов грудной клетки, открытая рана, куда попала грязь, а следовательно, и инфекция. Обычно такие травмы приводят как минимум к ампутации, - констатирует ветеринарный врач-хирург Красногвардейской ветеринарной лечебницы Павел Артамонов. – Нам же пока что удалось сохранить кошке не только жизнь, но и лапу.

С корейского имя «Минсо» значит «светлая река», причем считается, что его обладатель будет чуть ли не купаться в богатстве. Не известно, что там в семье с финансами после такого ЧП, но «светиться» кошка при обследованиях вполне может. Потому что теперь она немного киборг.

- Ей поставили четыре спицы. Это был риск, потому что подобное чревато осложнениями со стороны иммунной системы – возможно отторжение металлоконструкций, - объясняет Павел Артамонов. – Но у этой кошки пока что состояние стабильное. Хозяева даже показывали видео, как она выпрямляет и вылизывает пострадавшую лапу. Но заживать все будет еще месяца 2-3.

Металлическими «запчастями» может теперь «похвастаться» и котик Буська. Он попал в клинику одновременно с Минсо. И по той же причине.

- В обоих случаях животные сидели на окнах. Хозяева говорят, что никогда такого не было, чтобы кто-то из них пытался вылезти наружу. Но, как показала практика, владельцам достаточно отвлечься лишь на минутку, - говорит Павел Артамонов.

Фото: Сеть государственных ветклиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение»

Фото: Сеть государственных ветклиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение»

ДЕСАНТНИКИ

В итоге, к открытию клиники в 9.00 на пороге уже стояли семьи с двумя «десантниками» (так их в шутку между собой называют врачи).

- Годовалый Буська выпал со второго или третьего этажа, приземлился на кондиционер. У него была повреждена челюсть. Ее «собрали» при помощи двух спиц. Но из-за травмы пришлось удалить два клыка, от чего сместился прикус, чтобы все исправить, как раз и потребовалась металлоконструкция, - рассказывает Павел Артамонов.

И тяжело вздыхает: в день нашего разговора к нему вновь принесли пациента, который «десантировался» со второго этажа. К счастью, отделался легким испугом и разбитой нижней губой.

К сожалению, сейчас только в этой клинике бывает как минимум 1-2 таких пациента в неделю. «Сезон» падений из окон в столице начался в марте, едва только потеплело до +15-16 градусов, и москвичи начали открывать окна. Можно представить себе масштаб бедствия с учетом того, что в мегаполисе работает более 1300 ветклиник.

Причем страдают не только кошки:

- В моей практике был случай, когда хозяева летом уезжали, оставили балконную дверь открытой. Стояли снизу и умилялись, что собачка будто провожает их на балконе. А она возьми да выпрыгни к ним. С четвертого этажа. К сожалению, все закончилось трагически, - вспоминает Павел Артамонов.

Фото: Сеть государственных ветклиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение»

Фото: Сеть государственных ветклиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение»

КАК СПАСТИ ПИТОМЦА

Москитные сетки – не панацея. Считается, что они выдерживают до 3 кг веса, но даже маленький котенок, разыгравшись, может с разбега прыгнуть на нее и выпасть на улицу. Не говоря уж о взрослом животном.

Окна, приоткрытые на проветривание, тоже могут быть опасны: животное застревает, не может выбраться, ткани тела сдавливаются, от чего могут происходить необратимые изменения. Сразу может быть не заметно, но застрявшее таким образом животное надо обязательно показать врачу. Бывали и случаи гибели питомцев в приоткрытых на проветривание буквой V окнах.

Поэтому лучший вариант, по словам специалистов, - это «антикошки». Они представляют собой усиленные сетки или даже металлические решетки с металлическими же креплениями. Подробнее об этих устройствах рассказывают на сайте информационного волонтерского проекта «Кошки не птицы».

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