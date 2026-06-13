Столичные ветеринары за одно утро спасли сразу двух животных, которые выпрыгнули из окон. Фото: Сеть государственных ветклиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение»

НЕВЕРОЯТНОЕ ВЕЗЕНИЕ

Двухлетняя кошка с необычным именем Менсо в конце мая выпала из окна, расположенного на 12 этаже. Это 36 метров высоты. Удивительно, но она выжила.

- Но была в тяжелом состоянии: перелом бедренной кости, внутрисуставной перелом правого коленного сустава, контузия органов грудной клетки, открытая рана, куда попала грязь, а следовательно, и инфекция. Обычно такие травмы приводят как минимум к ампутации, - констатирует ветеринарный врач-хирург Красногвардейской ветеринарной лечебницы Павел Артамонов. – Нам же пока что удалось сохранить кошке не только жизнь, но и лапу.

С корейского имя «Минсо» значит «светлая река», причем считается, что его обладатель будет чуть ли не купаться в богатстве. Не известно, что там в семье с финансами после такого ЧП, но «светиться» кошка при обследованиях вполне может. Потому что теперь она немного киборг.

- Ей поставили четыре спицы. Это был риск, потому что подобное чревато осложнениями со стороны иммунной системы – возможно отторжение металлоконструкций, - объясняет Павел Артамонов. – Но у этой кошки пока что состояние стабильное. Хозяева даже показывали видео, как она выпрямляет и вылизывает пострадавшую лапу. Но заживать все будет еще месяца 2-3.

Металлическими «запчастями» может теперь «похвастаться» и котик Буська. Он попал в клинику одновременно с Минсо. И по той же причине.

- В обоих случаях животные сидели на окнах. Хозяева говорят, что никогда такого не было, чтобы кто-то из них пытался вылезти наружу. Но, как показала практика, владельцам достаточно отвлечься лишь на минутку, - говорит Павел Артамонов.

Фото: Сеть государственных ветклиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение»

ДЕСАНТНИКИ

В итоге, к открытию клиники в 9.00 на пороге уже стояли семьи с двумя «десантниками» (так их в шутку между собой называют врачи).

- Годовалый Буська выпал со второго или третьего этажа, приземлился на кондиционер. У него была повреждена челюсть. Ее «собрали» при помощи двух спиц. Но из-за травмы пришлось удалить два клыка, от чего сместился прикус, чтобы все исправить, как раз и потребовалась металлоконструкция, - рассказывает Павел Артамонов.

И тяжело вздыхает: в день нашего разговора к нему вновь принесли пациента, который «десантировался» со второго этажа. К счастью, отделался легким испугом и разбитой нижней губой.

К сожалению, сейчас только в этой клинике бывает как минимум 1-2 таких пациента в неделю. «Сезон» падений из окон в столице начался в марте, едва только потеплело до +15-16 градусов, и москвичи начали открывать окна. Можно представить себе масштаб бедствия с учетом того, что в мегаполисе работает более 1300 ветклиник.

Причем страдают не только кошки:

- В моей практике был случай, когда хозяева летом уезжали, оставили балконную дверь открытой. Стояли снизу и умилялись, что собачка будто провожает их на балконе. А она возьми да выпрыгни к ним. С четвертого этажа. К сожалению, все закончилось трагически, - вспоминает Павел Артамонов.

Фото: Сеть государственных ветклиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение»

КАК СПАСТИ ПИТОМЦА

Москитные сетки – не панацея. Считается, что они выдерживают до 3 кг веса, но даже маленький котенок, разыгравшись, может с разбега прыгнуть на нее и выпасть на улицу. Не говоря уж о взрослом животном.

Окна, приоткрытые на проветривание, тоже могут быть опасны: животное застревает, не может выбраться, ткани тела сдавливаются, от чего могут происходить необратимые изменения. Сразу может быть не заметно, но застрявшее таким образом животное надо обязательно показать врачу. Бывали и случаи гибели питомцев в приоткрытых на проветривание буквой V окнах.

Поэтому лучший вариант, по словам специалистов, - это «антикошки». Они представляют собой усиленные сетки или даже металлические решетки с металлическими же креплениями. Подробнее об этих устройствах рассказывают на сайте информационного волонтерского проекта «Кошки не птицы».

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