Дождь и до +23 градусов ожидаются в Москве 15 июня 2026 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Погода 15 июня в Москве начнет портиться: заметно понизится температура, ожидаются дожди и грозы. При выходе из дома не забудьте одеться потеплее и прихватить с собой зонтик, чтобы не промокнуть и не заболеть.

Погода в Москве 15 июня 2026: температура воздуха

В понедельник, 15 июня, в Москве прогнозируется облачная погода и дожди. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. На столбиках термометров можно будет увидеть +21...+23 градуса. Ночью же температура опустится до +11...+13 градусов. Осадки не покинут российскую столицу и в темное время суток.

Ветер преимущественно южный от 6 до 11 метров в секунду, однако при грозе его порывы могут достигать до 15 м/с. Атмосферное давление составляет 738 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

В понедельник, 15 июня, осадки нагрянут в Москву. Вместе с ними прогнозируются гроза и шквалистый ветер. Об этом заявляет и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В первый день новой недели столичный регион будет находиться под влиянием тыловой части обширного североатлантического циклона, выходящего своим центром в районы Финского залива. Он отметится кратковременными дожди и грозами и удержит температуру близкой к климатической норме – после полудня +20…+22°», - написал синоптик в социальных сетях.

Ухудшение погодных условий в столице Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Желтый уровень опасности в Москве

В понедельник, 15 июня, в Москве введен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщают представители Гидрометцентра России.

«Гроза. Период предупреждения до 21:00 14 июня. Днeм 14 июня местами ожидается гроза с дождeм. Гроза. Период предупреждения с 9:00 15 июня до 20:00 15 июня. Днeм 15 июня местами ожидается гроза с дождeм», – говорится в сообщении.