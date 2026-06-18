Минтай как событие: «О!Мега Вкус» раскрывает цифры

Фото: пресс-служба фестиваля «О!Мега Вкус».

Четвёртый сезон проекта прошёл сразу в трёх форматах — ресторанном, городском и ритейле — и показал, что минтай сегодня может быть не просто продуктом, а поводом для путешествия, знакомства с регионом и большого кулинарного открытия.

Фестиваль, который проходит при поддержке Правительства Приморского края, был организован Русской Рыбопромышленной Компанией, Туристско-информационным центром Приморского края Visit Primorye, Национальным центром «Россия» в Приморском крае и федеральным проектом «Гастрономическая карта России». И в этом году он действительно развернулся на широкую карту: от Владивостока до Москвы, от ресторанов до набережной, от дегустаций до профессиональных конкурсов.

Фото: пресс-служба фестиваля «О!Мега Вкус».

В ресторанном формате минтай оказался в центре внимания 40 ресторанов и кафе Владивостока. Всего по ресторанному меню было продано более 12 500 блюд. Здесь шеф-повара собирали гастроужины, завтраки и бранчи, в которых привычный продукт раскрывался неожиданно по-разному: с дальневосточными, азиатскими, европейскими и авторскими акцентами. Одни делали ставку на изящество и эффектную подачу, другие — на комфортную еду с характером, но везде минтай звучал как ингредиент, способный удивлять.

В Москве фестиваль тоже был заметен: к нему присоединился Дом Российской Кухни на ВДНХ. Здесь гостей ждали буузы с минтаем, минтай в припеке, перепечи и другие блюда, а 31 мая, в преддверии Дня защиты детей, шеф-повара вместе со своими детьми и внуками проводили мастер-классы и угощали посетителей. В фестивале приняли участие 169 кафе сети «Крошка Картошка», которые обслужили более 600 тысяч гостей и реализовали 8 тонн крабового мяса. Фестиваль уже четвертый год событие и семейное, и культурное, и гастрономическое.

Фото: пресс-служба фестиваля «О!Мега Вкус».

Городская часть фестиваля традиционно стала одной из самых посещаемых. С 29 по 31 мая на набережной Спортивной гавани во Владивостоке гостей встречали десятки гастродомиков и фудтраков, музыка, конкурсы и запах свежеприготовленных блюд из минтая. За 2,5 дня площадку посетили почти 50 тысяч человек, а повара 21 ресторана приготовили около 9,5 тысячи блюд. Это был тот случай, когда гастрономия буквально выходила на улицу и становилась частью городской жизни.

Фестиваль давно перерос формат обычного кулинарного события и всё больше напоминает фестиваль впечатлений. Здесь можно не просто попробовать блюда, но и понять, почему Приморье всё чаще выбирают как направление для событийного туризма. По словам директора Visit Primorye Ольги Гуревич, туристы сегодня ищут впечатления, которые можно почувствовать через вкус, атмосферу и эмоции, а «О!Мега Вкус» как раз даёт такой опыт: знакомит с регионом через локальные продукты, морской характер и дальневосточную кухню.

Ритейл формат в этом году тоже показал впечатляющий масштаб. В сетях «Самбери», «Ашан», О’КЕЙ, «Перекрёсток» и на рынках «Москва-на волне» проходили дегустации и акции, а скидки на продукцию доходили до 40%. По словам участников рынка, особенно заметно вырос интерес к переработанным продуктам, а замороженная продукция в разных сетях прибавила от 20 до 56%.

Финал конкурса «О!Мега Батл» добавил фестивалю профессионального драйва. Студенты, прошедшие отбор, представили жюри авторские блюда из минтая и икры: горячее блюдо, холодную закуску и десерт. Среди идей были рагу из овощей с минтаем на подушке из икры минтая, икряники с овощами, папоротником и красной икрой, а также брауни с икрой минтая в шоколаде и апельсином. Конкурс стал важной частью фестиваля не только как шоу, но и как способ поддержать молодых поваров и показать, как по-новому можно мыслить о привычном продукте.

Фото: пресс-служба фестиваля «О!Мега Вкус».

Как отметил генеральный директор Русской Рыбопромышленной Компании Константин Глобенко, компания уверена в качестве и пользе минтая, добываемого в холодных водах Охотского и Берингова морей и перерабатываемого прямо в море, чтобы сохранить его свойства. В этом и заключается главная идея фестиваля: показать, что минтай — это не только доступная рыба, но и продукт с большим вкусом, современной подачей и серьёзным гастрономическим будущим.

Итоги фестиваля говорят сами за себя: более 40 ресторанов и кафе Владивостока, почти 50 тысяч гостей на набережной за 2,5 дня, 21 ресторан-участник городского формата, около 9,5 тысячи блюд, 169 кафе «Крошка Картошка», более 600 тысяч посетителей, 8 тонн крабового мяса и свыше 220 тонн минтая, реализованных в федеральных и региональных сетях. Но главное — «О!Мега Вкус» снова доказал: иногда достаточно одного продукта, чтобы придумать вокруг него настоящий праздник.

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