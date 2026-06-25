Минцифры опровергло слухи об отключении мобильного интернета в Москве 25 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мобильный интернет и связь остаются доступными в Москве. Никаких планов по отключению и ограничению мобильного интернета в четверг, 25 июня, в столице нет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Отключение и ограничение мобильного интернета в Москве 25 июня: комментарий Минцифры

«Минцифры сообщает об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 25 июня. Распространившиеся в сети сообщения об этом - фейк», - говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что в случае угроз безопасности будут приниматься все необходимые меры и граждане будут заранее оповещены об этом.

«Белый список» сайтов разрабатывается в Москве

Правоохранительные органы, Минцифры РФ, а также спецслужбы согласовывают оперативное открытие в Москве «белого списка» сайтов на период временных ограничений.

В «белый список» на время отключения мобильного интернета в целях безопасности могут войти социально значимые сайты. Какие именно пока неизвестно. В Минцифрах обещали рассказать об открытии доступа к нему «сразу после получения необходимых разрешений».