В Минцифры сообщили о возможном запуске в Москве «белого списка» сайтов

Правоохранительные органы, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, а также спецслужбы согласовывают оперативное открытие в Москве «белого списка» сайтов на период временных ограничений. Об этом журналистам сообщили представители Минцифры.

Известно, что в «белый список» на время отключения мобильного интернета в целях безопасности могут войти социально значимые сайты. Какие именно пока неизвестно. В Минцифрах обещали рассказать об открытии доступа к нему «сразу после получения необходимых разрешений».

Как KP.RU писал ранее, в Москве восстановлен доступ к мобильному интернету, который вводился по соображениям безопасности. Более подробно об этом сообщила пресс-служба Минцифры России во вторник, 5 мая.