Доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен

В Москве восстановлен доступ к мобильному интернету, который вводился по соображениям безопасности. Об этом во вторник, 5 мая, сообщает пресс-служба Минцифры России.

«Точечные отключения мобильного интернета в российских регионах производятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам», - рассказывают представители ведомства.

Отмечается, что домашний интернет и Wi-Fi работают в столице штатно. В случае повторных ограничений операторы связи заблаговременно предупредят абонентов.

Как KP.RU писал ранее, правоохранительные органы, Минцифры России, а также спецслужбы согласовывают оперативное открытие в Москве «белого списка» сайтов на период временных ограничений.