Во время технического запуска новых станций Сергей Собянин рассказал о ходе строительства ветки. Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

На карте Московского метрополитена в сентябре 2026 года появится новая, семнадцатая линия - Рублево-Архангельская. Обозначат ее графитовым цветом. Она соединит деловой центр «Москва-Сити» с северо-западными районами внутри МКАД и за ее пределами. На первом этапе откроется пять станций.

- Станции «Деловой центр» и «Шелепиха» действовали ранее в составе Большой кольцевой линии, еще три будут построены - «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева». Таким образом, около полумиллиона москвичей улучшат транспортную доступность, - рассказал во время технического запуска мэр Москвы Сергей Собянин.

На новых станциях установили автоматы по продаже билетов и турникеты с оплатой проезда, в том числе по биометрии. На линии будут курсировать современные поезда серии «Москва-2026».

Рассказываем, как будут выглядеть новые станции и показываем, как выглядит схема Рублево-Архангельской линии метро на карте.

Рублево-Архангельская линия метро на карте: Схема станций

Рублево-Архангельская линия метро Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Станция Звенигородская: Эффект черного зеркала

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Дизайнеры придумали игру контрастов - яркие светлые тона платформы и темные путевые стены. Для пола специально привезли 5 тысяч плит светло-серого гранита из Сибири. А стенам придали эффект черного зеркала - для этого установили многослойные модульные панели с лицевым слоем из тонированной нержавеющей стали. Название станции выложили фигурными золотыми буквами.

Станция Народное Ополчение: Лица героев Великой Отечественной войны

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Колонны сложной формы стали центральным элементом архитектурной отделки платформы. Они плавно переходят в свод потолка, зрительно расширяя границы станции. Путевые стены отделали алюминиевыми панелями черного и красного цвета. Полы и стены вестибюлей оформили в светлых тонах, на потолке установили необычные светодиодные светильники.

Возле названия станции разместят рубиновые звезды и панели с лицами героев народного ополчения. А напротив турникета - тематический барельеф с подсветкой и мониторами, в которых разместят фото ополченцев и историческую информацию о событиях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

Станция Бульвар Генерала Карбышева: Звезды и георгиевская лента

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Дизайн платформы создавали в честь генерал-лейтенанта инженерных войск, Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. На путевых стенах станции расположили большую надпись «Бульвар Генерала Карбышева» - она в оранжево-черных цветах георгиевской ленты. По бокам - звезды из латуни, символизирующие Золотую Звезду Героя. Полы на станции светло-серые.

На колоннах пассажиры смогут увидеть восемь панно из фибробетона, на которых изображены этапы развития инженерных войск. Еще два панно будут у эскалаторов, одно большое - над лестничным спуском. Портрет генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева появится возле комнаты отдыха локомотивных бригад.

До Красногорска: Когда откроют станции второй и третьей очереди Рублево-Архангельской линии

Одновременно с подготовкой к запуску первого участка строят станции второй и третьей очереди Рублево-Архангельской линии. Сергей Собянин заявил, что они будут запущены в 2027 году.

По словам мэра города, проект сложный, строителям придется прокладывать тоннели под Москвой-рекой, но все реализуемо. Сейчас стройка идет даже с опережением сроков.

Новую линию первое время будет обслуживать электродепо «Солнцево», а в перспективе планируют построить электродепо «Новорижское».

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