Достаточные запасы бензина сформированы в Подмосковье Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В правительстве Московской области сделали заявление о ситуации с бензином в регионе на 29 июня 2026 года.

Заявление о ситуации с бензином в Московской области на 29 июня 2026 года

Запасы топлива в Московской области находятся на достаточном уровне. Об этом ТАСС в понедельник, 29 июня, сообщили представители Министерства энергетики Подмосковья.

«В Подмосковье достаточно запасов бензина и дизельного топлива. Временное отсутствие топлива на отдельных АЗС крупных сетевых операторов может быть обусловлено повышенным спросом в конкретных районах», - отметили представители ведомства.

Официальные лица также подчеркнули, что данная ситуация находится на контроле властей.

Как KP.RU писал ранее, автовладельцы переживают о том, что будет с ценами на топливо и вообще с доступностью бензина и дизеля на столичных АЗС. По информации пресс-службы Комплекса городского хозяйства столицы, поставка нефтепродуктов в Москву и работа всех АЗС в городе происходят в штатном режиме.

Ситуация с топливом в России

Напомним, что Россия уже решает вопрос с нехваткой топлива дополнительными поставками. Владимир Путин сделал ряд важнейших заявлений поздним вечером в воскресенье, в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Президент выделил три важнейших направления работы:

1. Отведение угрозы.

2. Синхронизация работы всех эшелонов ПВО.

3. Принятие экономических мер.

На совещании по вопросам топлива в пятницу вице-премьер правительства РФ Александр Новак также отметил, что запасов бензина на внутреннем рынке в России предостаточно. Власти осуществляют перестройку логистических связей с учетом потребностей. При этом причины происходящего скорее искусственные, нежели системные.

«Ажиотаж достаточно большой, который примерно на 20-30% увеличил спрос искусственно», - отметил Новак.

Как сэкономить бензин: советы водителям

Известный автоэксперт Андрей Ломанов дал KP.RU пять полезных советов, которые помогут автомобилистам экономить до 30 процентов топлива.

Для эффективного расхода горючего эксперт советует:

- Уменьшать трение. Для этого важно - контролировать давление в шинах (чем оно выше - тем лучше), стараться делать меньше остановок, избегать резких ускорений и торможений.

- Улучшать аэродинамику (Закрыть окна и люки, демонтировать навесное оборудование на авто, использовать «воздушный мешок» от попутного транспорта).

- Следить за расходом топлива (Кондиционер, громкая музыка тоже расходуют энергию).

- Следить за состоянием автомобиля и своевременно устранять любые неисправности.

- Доверять имеющейся автоматике - круиз-контролю, системе «старт-стоп», режиму Eco.

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