Тепло и до +28 градусов ожидаются в Москве 30 июня 2026 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Погода 30 июня в Москве обещает быть жаркой, без осадков. Не забудьте взять перед выходом из дома головной убор, чтобы не получить солнечный удар.

Погода в Москве 30 июня 2026: температура воздуха

Во вторник, 30 июня, в Москве прогнозируется облачная погода, преимущественно без осадков. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, без осадков. На столбиках термометров можно увидеть +26...+28 градусов. Ночью же температура опустится до +14...+16 градусов. В темное время суток в столице прогнозируется небольшая облачность.

Ветер северный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 749 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

Во вторник, 30 июня, в Москве наконец-то станет теплее. Кроме того, не прогнозируется никаких осадков, лишь облачное небо. Такой прогноз дали не только сотрудники Гидрометцентра России.

«Во вторник без осадков, ночью +12…+14°, днем +26…+28°», - написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в социальных сетях.

Летняя жара возвращается в город Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жара надвигается на Москву

В Москве ожидается повышение температуры до +30 градусов. Пик жары на этой неделе придется уже на четверг, 2 июля. Об этом ТАСС рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Ожидается повышение температуры - идет более высокая температура, порядка +30 градусов. Но пик жары придется на четверг, может быть, даже захватит пятницу. Я имею в виду Москву и Московский регион. После этого жара пойдет на спад», - сказал метеоролог.