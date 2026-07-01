Собянин: Построенная детская школа искусств в Новой Москве примет учеников 1 сентября 2026 года

1 июля мэр столицы Сергей Собянин приехал в детскую школу искусств в Новой Москве. Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы

Сегодня, 1 июля, мэр столицы Сергей Собянин приехал в детскую школу искусств в Новой Москве. Для учебного заведения построили комфортное современное здание на улице Никитина в городе Московский.

«Новая школа, хорошая акустика, полноценный концертный зал, оснащенный всем необходимым, — сказал Собянин, общаясь с учениками школы. — Так что будете выступать, радовать своих родителей, жителей Московского, и потом — всех москвичей, всех на российской сцене, на международной».

Мэр добавил, что в построенном здании появилось больше образовательных пространств и возможностей для учебы.

«Детей здесь будет заниматься раз в пять больше», — отметил Собянин.

Ученики смогут прийти сюда уже 1 сентября этого года. На трех этажах школы разместили все необходимое для творчества. В частности, 50 кабинетов, выставочное пространство для художественных работ, библиотеку, малый и большой концертные залы со световым и звуковым оборудованием, студию звукозаписи. Здесь можно будет проводить занятия, концерты, выставки, мастер классы.

Новое здание достроили к 14-летию со дня присоединения к Москве новых территорий — ТиНАО. Напомним, 1 июля 2012 года столица приросла двумя округами — Троицким и Новомосковским. В целом они занимают площадь 148 тысяч гектаров. Эта территория на юго-западном направлении ранее входила в состав Московской области. После присоединения площадь столицы выросла в 2,5 раза.

К годовщине в Новой Москве открыли также площадку городского проекта «Лето в Москве» около дворца культуры «Московский», новый культурно-досуговый центр (КДЦ) «Шишкин Лес» в Краснопахорском районе. А еще готов новый монолитный жилой комплекс в Щербинке для 56 семей из трёх домов по улице Мостотреста.

Жители смогут посещать КДЦ с 1 сентября этого года. Здесь будут работать универсальный концертный зал на 407 мест, студии и кружки, учебные кабинеты, библиотека с читальным залом и компьютерной зоной, книгохранилище, спортивный и хореографический залы, кафе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собянин: На северо-востоке Москвы завершилась реконструкция школы