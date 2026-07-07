Три невесты для Манула, пруд без заборов и надежда оставить Катюшу: что меняется в Московском зоопарке

Судьбой самого загадочного кота - манула Тимофея - обеспокоены даже москвичи. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Одной из важных новостей для зоопарка стал факт, что посетители стали меньше приносить еды из дома и кормить животных. Это значительно уменьшит проблем для киперов по уходу. Зато москвичи стали чаще приходить на йогу с моржами, которую планировали проводить в Московском зоопарке всего месяц-два, но так как желание горожан заниматься с ластоногими не пропадает, то практики продолжатся. Строительство нового дома для панд в активной фазе, а от Малого пруда уберут заборы, чтобы москвичи могли наблюдать более свободно за птицами. Об этом 7 июля рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Одной из важных новостей для зоопарка стал факт, что посетители стали меньше приносить еды из дома и кормить животных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Мы занимаемся сейчас благоустройством Малого пруда, стараемся, чтобы зоопарк был открыт. Будет красивая набережная, убираем решетки и заборы, которые закрывали панорамные виды. Можно будет сидеть на берегу, любоваться нашими птицами, даже перелетными. На пруду там тоже много историй: можно наблюдать за любовью и руганью, - рассказала Светлана Акулова.

Бетонные заборы и решетки вокруг зоопарка останутся в прошлом - их уберут. Вдоль Красной Пресни теперь будет стеклянная галерея, высадят новые растения. Благоустройство коснется и Большого пруда, и павильона для золотых обезьян, которые могут прибыть из Китая на территорию Московского зоопарка уже в августе 2026 года. С их прибытием столичный зоосад станет третьим в мире зоопарком (за пределами Китая), где появятся эти приматы.

- Мы их видели, они хорошенькие. Уже готовят чемоданы в Москву, - сказала Акулова.

Новый дом для панды Катюши

Жить в старом вольере с родителями маленькая панда Катюша всю жизнь не планирует, съехать от мамы и папы она сможет как только после завершения строительства отдельного дома. И в Московском зоопарке уже начали возводить жилье. Интерьеры должны напоминать панде леса провинции Сычуань, где обитают ее бамбуковые братья и сестры. Обязательно панорамные окна, чтобы можно было общаться с московскими гостями. Это будет двухуровневый дом, площадью более 2 000 квадратных метров, с искусственным водоемом и зона для фитнеса со всевозможными конструкциями для лазанья. У Катюши будет личная кормокухня, холодильник для бамбука и система видеонаблюдения.

В новом доме у панды будут комнаты для персонала и мастерская по изготовлению игрушек, где киперы будут вручную создавать предметы для обогащения среды обитания панды.

- Но пока нет стопроцентного решения, что Катюша останется в Московском зоопарке. Дело в том, что Жуи и Диндин живут по соглашению у нас 15 лет, а родившиеся у них детеныши имеют право находиться в России до четырех лет, потому что потом они станут половозрелыми и им нужно искать пару, продолжать род, - рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Панда Катюша. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Диндин была настолько строгой мамой, что практически не подпускала к Катюше людей, поэтому малышка панда стала очень ценной для природоохранной программы - она выросла под присмотром родителей, а человек не приближался. Диндин даже сортировала подарки для дочки - не все игрушки от людей она ей отдала.

- Мы ведем переговоры с китайскими коллегами, что хотели бы оставить Катюшу. Но все панды уезжают, еще таких прецедентов не было, - сказала Светлана Акулова.

- Нельзя, чтобы к Катюше сюда жених приехал?

- Мы вольер-то строим с расчетом, как раз для нее и ее жениха, для их будущего потомства. Но если не получится, то в новый дом переедут Жуи и Диндин.

Манулу нашли три невесты

Судьбой самого загадочного кота - манула Тимофея - обеспокоены даже москвичи. Все сопереживали, когда Московский зоопарк начал поиски для него невесты. И вот появились три кандидатуры.

- Мы получили три фотографии претенденток на его "лапу и сердце". Но сначала нужно пройти большую дорогу: проверить генетику, болеют ли они, готовы ли составить пару Тимофею, - рассказала Светлана Акулова.

Сойдутся ли животные характерами - вот самый главный вопрос. Тимофей, по словам сотрудников зоопарка, спокойный, но уверенный в себе. Если дама будет нервной, то вряд ли они станут счастливы вместе. И котят у них тогда не будет. Но если симпатия у диких котов случится, то наблюдать за их любовной историей москвичи смогут только в онлайн-режиме - для продолжения рода животных переведут из привычного в закрытый вольер.

Тимофей, по словам сотрудников зоопарка, спокойный, но уверенный в себе. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Малышей впервые покажут

В столичном зоопарке снова бэби-бум. На Большом пруду можно увидеть необычных птиц - они покрыты светло-серым пухом. Возле них рядом плавают лебеди-шипуны. Оказывается, это родители и их малыши. Белый окрас, как у взрослых лебедей, птенцы приобретут к трем годам.

Потомство дала и пара черных лебедей. На свет появились два птенца, которых вместе с родителями переселили в отдельный вольер на экспозиции "Ручеек".

У овец Уэссан тоже радость - родились три малыша. Мамами стали овечка Нуга, Ночка и самка по имени Кнопка. Отцом всех детенышей стал барашек Чарли, который зимой переехал в зоопарк с Городской фермы на ВДНХ. Все трое новорожденных – мальчики. Сейчас их видят только киперы, а когда детеныши подрастут и окрепнут, они смогут выходить к посетителям.

У овец Уэссан тоже радость - родились три малыша. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Впервые за долгое время здесь появился на свет детеныш мексиканской двухцветной змеи. Этот редкий вид из Центральной Америки, он почти не встречается в коллекциях зоопарков по всему миру. Это не ядовитая змея.

На днях москвичи заподозрили, что одна из капибар скоро станет мамой. Во время видеонаблюдения горожане увидели, что взрослой самке делали УЗИ.

- Это, конечно, секрет. Но ждут, ждут, - ответила KP.RU Светлана Акулова. - Почему не говорим заранее, потому что боимся сглазить, всегда есть риск.

Оказывается, что эта капибара уже возрастная, ранее уже родила много малышей. Были периоды, когда дети съели у нее все молоко и она себя плохо чувствовала. Киперы переживали, что она заболела. Но это просто был сложный период. Самка восстановилась и снова ожидает малыша.

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