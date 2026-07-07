Собянин: В 2026 году достроим мост через Москву-реку к парку «Фили»

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 7 июля, осмотрел стройплощадку будущего велопешеходного моста через Москву-реку. Он соединит Мневниковскую и Филевскую поймы.
«Одновременно строится два велопешеходных моста, — сообщил Собянин. — Один из них соединяет Крылатское и Мневники. И второй — это тот, на котором мы здесь находимся, между парком „Фили“ и Мневниками. Таким образом, москвичи получат хороший маршрут от парка „Фили“ до Крылатского и обратно».
Мэр сообщил, что уже в конце этого года здесь планируется запуск трех мостов — автомобильного и двух пешеходных.
Собянин напомнил, что ранее построили два автомобильных моста по проекту развития инфраструктуры территории завода имени Хруничева и Мневниковской поймы.
КОНКРЕТНО
Новый велопешеходный мост будет таким:
— длина — 424 метров;
— трехпролетная конструкция, в основе которой стальная вантовая система с несущим элементом в виде большой арки;
— архитектурно-художественная подсветка по вечерам и ночью.
Маршрут соединит будущие парк и набережную в Мневниковской пойме с парком «Фили».
Неподалеку от моста находятся станция метро «Терехово» Большой кольцевой линии и причал «Фили», который принимает суда маршрута № 1 регулярного речного электротранспорта.
После открытия новой переправы прогулка от метро «Терехово» до парка «Фили» займет примерно 12 минут. Сейчас этот путь требует в пять раз больше времени — 60 минут.
Мостом смогут пользоваться 900 человек в час в самые загруженные дни.
ПЛАНЫ
В обеих поймах создаются дополнительные маршруты для водителей и пешеходов. В частности, три автомобильных моста через Москву-реку. Два из них уже открылись. Это мост Академика Королева в створе Берегового проезда и Гагаринский мост в створе улицы Мясищева. Пока строится мост-парус в створе Новозаводской улицы. А еще появится велопешеходный мост через Москву-реку на Островной улице.
Кроме того, здесь реконструируют более 10 километров набережных Москвы-реки, среди которых Шелепихинская и Карамышевская.
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