Шквалистый ветер и до +22 градусов ожидаются в Москве 8 июля 2026 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Погода 8 июля в Москве обещает быть прохладной и мокрой. Не забудьте перед выходом из дома одеться потеплее, а также прихватить с собой зонтик, чтобы не промокнуть и не заболеть.

Погода в Москве 8 июля 2026: температура воздуха

В среду, 8 июля, в Москве прогнозируется облачная погода и небольшой дождь. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, а также небольшие осадки в виде дождя, местами умеренные. На столбиках термометров можно увидеть +20...+22 градуса. Ночью же температура понизится до +15...+17 градусов. Осадки не покинут российскую столицу даже в темное время суток.

Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составляет 740 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

Осадки придут в Москву в среду, 8 июля. По прогнозам синоптиков, дождь будет небольшим, местами умеренным. Лишь ночью на территории региона - местами сильный. О погоде в этот день также рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В середине нынешней недели на погоду столичного региона начнёт влиять передняя часть следующего циклона, выходящего с запада в районы Прибалтики. В такой ситуации вновь не избежать кратковременных дождей, а дневной максимум слегка превысит 20-ти градусную отметку», - написал метеоролог в социальных сетях.

Ухудшение погодных условий наблюдается в столице Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Желтый уровень опасности в Москве

В среду, 8 июля, в Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за шквалистого ветра, порывы которого могут достигать 15 м/с.

«Ветер. Период предупреждения с 9:00 8 июля до 21:00 8 июля. Днем 8 июля ожидается усиление ветра южной четверти в порывах местами до 15 м/с», – говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.