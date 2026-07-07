Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве с утра и до вечера среды, 8 июля, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает представитель Гидрометцентра России.

«Ветер. Период предупреждения с 9:00 8 июля до 21:00 8 июля. Днем 8 июля ожидается усиление ветра южной четверти в порывах местами до 15 м/с», – говорится в сообщении.

Известно, что аналогичное предупреждение будет действовать и на территории Московской области. Москвичей и гостей региона просят быть осторожными и внимательными: следите за своими детьми, не отвлекайтесь на гаджеты, паркуйтесь в безопасных местах, обходите стороной шаткие конструкции и рекламные щиты, будьте бдительны вблизи пешеходных переходов.

Как KP.RU писал ранее, желтый уровень погодной опасности также был объявлен в Москве и области во вторник, 7 июля, из-за шквалистого ветра.