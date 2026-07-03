Одиннадцать литров дождя на квадратный метр и видимость до 100 метров: Синоптики удивили деталями о «проклятии выходных» в Москве

В выходные москвичей ждут дожди, выпадет до трети месячной нормы осадков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Москве - сразу два летних рекорда. Четверг, 2 июля, стал самым тёплым днём с начала лета.

- Уже сегодня мы все почувствовали, как воздух начал остывать после вчерашних 30 градусов. Вчера, кстати говоря, в столице нашей Родины был самый жаркий день текущего лета, когда столбик термометра на опорной метеостанции ВДНХ показал +30,4 градуса, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» ведущий специалист центра погоды «Фобос», кандидат технических наук Евгений Тишковец. - В Тушине было +31,1, в Строгино 31,3, а на Балчуге в центре города +31,7 изнуряющего зноя. Сейчас ощутимо посвежело.

А ночь на пятницу, 3 июля, стала самой тёплой ночью сезона.

- Минимальная температура воздуха на главной метеостанции ВДНХ составила +19,1 градуса, что выше нормы почти на 5 градусов. Но нельзя сказать, что это была тропическая ночь, в тропиках ночная температура воздуха превышает +23 градуса, - сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Четверг, 2 июля, стал самым жарким днём с начала лета. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Впрочем, впереди ещё два летних месяца. Так что самые жаркие дни и ночи ещё наверняка впереди. Однако в ближайшее время столицу и Подмосковье ждет похолодание и дожди.

В ночь на пятницу, 3 июля, грозовые дожди прошли в западной половине Московской области, больше всего осадков досталось Можайску. В мегаполисе и в восточных районах Подмосковья при этом было сухо. Днем в пятницу в зоне дождей и гроз оказался в основном юг региона, считает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

А вот в выходные, увы, будет сыро везде. И прохладно, около +20. Ночи при этом останутся очень тёплыми, +15…+17 градусов. С неба может вылиться до трети месячной нормы осадков.

- Но это все же июльская погода, а не сентябрьская, - обнадежил в эфире радио «Комсомольская правда» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

И пообещал, что тропических ливней, как где-нибудь в Индии в сезон муссонов, в этот раз не будет. И вообще, лучше так, чем как в Европе, которая плавится от 40-градусного пекла.

- Во Франции и Германии +40, какая-то сахарская погода, это не для нас, - считает Александр Ильин.

- Смертельной жары, которая наблюдается в Западной Европе и которая после небольшого похолодания снова набирает обороты, на просторах нашей матушки-России не будет, - согласен Евгений Тишковец.

- Прохлада, сильные дожди и грозы многих напугают в эти выходные. Местами в Московской области, особенно в южных, юго-восточных и восточных районах пройдут очень сильные дожди, - предупредил Александр Ильин. - В моменте ливень будет такой силы, что видимость на дорогах ухудшится до 100 м и даже меньше. Но это будут локальные дожди, когда на одной улице всё утонет, а на соседней улице скажут: «А дождя и не было». Порывы ветра при грозах ожидаются до 17 м/с, что тоже неприятно.

- Сработает так называемое «проклятье выходных», когда погода будет существенно ухудшаться. В субботу Центральную Россию накроет циклон, будет преобладать пасмурная, дождливая погода, выльется до 11 л воды на квадратный метр, возможна гроза, - продолжает Евгений Тишковец. - В дневные часы +18…+21 градус, что на несколько градусов ниже климатической нормы. В воскресенье дожди продолжатся, чуть меньшей интенсивности, до 9 л воды на метр. После полудня около +20 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как определяют чистоту рек в Москве и почему не все пляжи до сих пор открыты

28 лучших идей, куда сходить на выходных в Москве 4 и 5 июля 2026: сап-карнавал, хоровод на ВДНХ и Сабантуй