Москву ждут огуречные ночи и смородиновые дожди: Синоптики предупредили о сырой неделе

Ни один день этой недели в Москве и области не обойдется без дождей, а то и гроз Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ни один день этой недели в Москве и области не обойдется без дождей, а то и гроз. И особой жары не предвидится, даром что по календарю “макушка лета”, которая по идее должна быть солнечной и знойной. Вплоть до четверга днем +20…+22 градуса, в пятницу потеплеет до +26…+28. Но дожди не прекратятся.

Виноват очень большой, растянувшийся от Баренцева моря до Черного, циклон-долгожитель, объяснили синоптики центра “Фобос”. Он зависнет над нами на целую неделю и “сломает” лето, опять же по определению метеорологов. За неделю в общей сложности выльется до 67 мм осадков, почти по 7 ведер воды на каждый квадратный метр, или 80% всей месячной июльской нормы.

- Не исключены и сильные короткие ливни, когда выпадает до 15 мм в час, - заявила в эфире радио “Комсомольская правда” ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. - Напомню, что июль у нас и по климатическим нормам самый влажный месяц в году.

По климатическим нормам июль - самый влажный месяц в году Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты “Фобоса” окрестили эти дожди огуречными: так называют затяжные и прохладные дожди в середине лета. С влагой (которая действительно необходима для хорошего урожая огурцов) ожидается даже перебор, признают синоптики: в идеале пупырчатым нужно 25 - 50 мм осадков в неделю.

Впрочем, главный специалист Московского метеобюро и опытная дачница Татьяна Позднякова уточняет: во-первых, для созревания огурцов важна не только влага, а во-вторых, многое зависит от того, в каком районе Подмосковья у вас дача.

- Нас ждут типичные летние дожди, ничего экстремального, в основном будет выпадать 2 - 5 мм осадков сутки, - рассказала KP.RU Татьяна Позднякова. - Но местами возможно формирование мощных кучевых облаков, из которых могут пролиться интенсивные и при этом очень локальные ливни. Тут кому как повезет. В минувшие выходные, например, в Домодедово вылилось 39 мм осадков, половина месячной нормы. А в большинстве районов столицы и области ничего подобного не было.

А что все же с огурцами? Полезен им ежедневный природный полив?

- В народе всегда было понятие “огуречные ночи” - огурцы любят влагу, но еще больше они любят теплые ночи, и хорошо растут, если после дневных дождей ночные температуры не ниже +15 градусов. На этой неделе будут именно такие условия, - продолжает Татьяна Позднякова. - Конечно, речь про огурцы, растущие в открытом грунте, не в теплицах. Сейчас у меня на даче уже образовались завязи, и в ближайшие пять суток сформируются огурчики. Основного урожая стоит ждать не раньше последней декады июля.

Огурцы любят влагу, но еще больше они любят теплые ночи, и хорошо растут, если после дневных дождей ночные температуры не ниже +15 градусов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вообще, для растений нынешняя погода благоприятнее, чем пекло и сушь.

- Малину я уже собрала - а в прошлом году в этих числах вообще ягод не было. Малина очень отзывчива к поливу, дожди пришлись очень кстати. Смородина, и черная, и красная, порадует урожаем, уже начала активно поспевать. В дождливую и более-менее теплую погоду ягоды вызревают более крупные, красивые и эффектные.