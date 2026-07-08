В акции приняли участие семьи из более чем 200 городов страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На ВДНХ состоялся Всероссийский парад семей, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Шествие прошло по северной петле кольцевой дороги и у павильона №57 «Россия — моя история». Маршрут был выбран не случайно: павильон, посвящённый истории России, стал символической точкой сбора семей со всей страны, объединённых общими ценностями и традициями.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В акции приняли участие семьи из более чем 200 городов страны — от Калининграда до Владивостока. Участники прошли с флагами, воздушными шарами и транспарантами с тёплыми поздравлениями. В колоннах можно было увидеть многодетные семьи, молодые пары с детьми, бабушек и дедушек, которые пришли вместе с внуками.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

К праздничному шествию присоединились и гости выставки — мамы, папы и дети всех возрастов. Многие пришли в нарядных костюмах и с ромашками — главным символом праздника. Атмосфера на ВДНХ царила по-настоящему тёплая и семейная: люди улыбались, обнимались, фотографировались на память.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Парад стал одним из центральных событий празднования Дня семьи, любви и верности в столице, объединив сотни людей, для которых семья является главной ценностью. Он показал, что любовь и верность — не просто слова, а то, что связывает людей вне зависимости от возраста, профессии и места жительства.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

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