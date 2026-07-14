Собянин: В этом году откроем в Москве более 60 новых школ и детсадов

Сергей Собянин побывал в построенной в этом году новой школе в районе Ново-Переделкино на западе столицы. Фото: Максим Мишин, Пресс служба Мэра и Правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 14 июля, побывал в построенной в этом году новой школе в районе Ново-Переделкино на западе столицы. Там он пообщался с будущими педагогами учебного заведения, а также родителями и учениками.

«В новом учебном году пойдете в новую школу, - сказал Собянин. - Постарались, чтобы она вам понравилась. Школа сделана по самым последним стандартам. Здесь есть все: и медиатека, и первоклассные спортивные залы, профильные кабинеты, медицинские классы».

Мэр также отметил, что в планах на этот год - открытие в Москве более 60 новых детсадов и школ.

ЧТО СДЕЛАЛИ

В учебном корпусе на Лукинской улице уже с 1 сентября этого года смогут принять 550 детей в 6–11 классы. На четырех этажах здания разместились:

- учебные кабинеты;

- обеденный зал с пищеблоком;

- зал для мероприятий;

- большой спортзал с раздвижным занавесом, позволяющим одновременно проводить занятия нескольких классов;

- малый спортзал;

- медиатека и студия хореографии;

- ИТ-полигон с зонами 3D-моделирования, робототехники и прототипирования.

Некоторые учебные пространства оснастили трансформируемыми перегородками. Благодаря этому кабинеты можно «настроить» под разные занятия и мероприятия.

ЦИФРЫ

С 2011 года в Москве построили 732 образовательных учреждения. Сюда входят 502 детских сада и 230 школ. Из них за счет городского бюджета – 347 зданий, за счет инвесторов – 385.

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