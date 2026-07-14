Утиный детский сад, крошка-енот и террариум с помойки: кому помог отдел спасения диких животных Московского зоопарка

За год удалось спасти более 400 животных: 85 и них уже выпущены на волю, 271 сейчас проходят реабилитацию, еще 79 экзотов изъяты у нерадивых хозяев. Фото Московского зоопарка.

Год назад у Московского зоопарка открылось еще одно подразделение — отдел спасения диких животных. Оно сотрудничает с правоохранительными органами и столичным департаментом природопользования и охраны окружающей среды. Специалисты помогают животным, которые попали в беду по тем или иным причинам. Когда это возможно, после реабилитации их выпускают в естественную среду обитания. Если нет — обустраивают им подходящие условия для жизни.

Таким образом за год удалось спасти более 400 животных: 85 и них уже выпущены на волю, 271 сейчас проходят реабилитацию, еще 79 экзотов изъяты у нерадивых хозяев либо владельцев, у которых не было разрешительных документов — это львы пума, кошачьи лемуры, носухи, редкие попугаи, древесный варан. Их судьба пока что решается.

ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ

1. Раненая куница. Сообщение о раненой кунице в Измайлово диспетчеры приняли этой весной. Краснокнижного зверька подобрали, обследовали, выявили серьезное воспаление глаза с поражением роговицы и травму лапки, которая уже начала гноиться. После курса антибиотиков и противовоспалительных препаратов маленький хищник поправился и скоро может быть выпущен в природу.

Краснокнижная куница. Фото Московского зоопарка.

2. Брошенный террариум. В отделе спасения сейчас обитает детеныш игуаны, которого нашли в мусорном контейнере в Кузьминках, и «толпа» из бесхозного террариума, обнаруженного в ЦАО — резко никому не нужны стали императорский удав, парочка королевских питонов, одна африканская домовая змея, два геккона бананоеда, пара колорадских жаб, три паука-птицееда и один аннамский палочник. И если обитатели террариума, хотя бы были более или менее «в теле», то малыш-игуана оказался истощен. Также специалисты диагностировали у него застарелую травму правого локтя. Сейчас все они вкусно кушают и хорошо себя чувствуют.

Детеныш обыкновенной (зеленой) игуаны. Фото Московского зоопарка.

Питон. Фото Московского зоопарка.

Гекконы бананоеды. Фото Московского зоопарка.

Паук-птицеед. Фото Московского зоопарка.

3. Енот ждет возвращения домой. Усатого-полосатого, но не кота, а енота, нашли в мае в Покровском-Стрешневе. Сорванец сбежал из дома, был отловлен и доставлен в отдел спасения. А вскоре объявились его владельцы. Сейчас они готовят необходимый пакет документов для его возвращения домой (усы-лапы-хвост, как вы понимаете, не считается).

Енот на прогулке. Фото Московского зоопарка.

4. Среднеазиатскую черепаху нашли в начале лета на улице в Крылатском. Это сухопутная черепаха, которая вообще-то находится под защитой международной конвенции СИТЕС. Но их частенько заводят в качестве домашнего питомца, не разбираясь в правильных условиях содержания. Этого «питомца» кто-то буквально выставил на улицу. Врачи обнаружили у черепахи большую опухоль на передней левой лапе — это довольной редкий случай для подобного вида. Ее удалили, сейчас «найденыш» проходит терапию антибиотиками и противовоспалительными препаратами.

Среднеазиатская черепаха. Фото Московского зоопарка.

КОГДА ЛЮДИ СПОСОБНЫ НАВРЕДИТЬ

— Две краснокнижные чайки стали жертвами человеческой самодеятельности. В июне в отдел спасения поступили два сообщения — об озерной и сизой чайках, которые получили травмы крыла. В обоих случаях люди почему-то решили, что помогут им лучше, чем специалисты, и забрали птиц к себе. Что вообще-то является нарушением закона. Озерной чайке крыло перебинтовали, а сизой — вообще удалили в какой-то непрофильной ветклинике. Обе птицы в итоге попали в отдел спасения, но для второй из низ было уже слишком поздно — теперь она никогда не сможет летать.

— Целый утиный детский сад волей-неволей образовался в отделе спасение. А все из-за людей, которые «спасают» утят, когда они в этом не нуждаются, потому что не травмированы и находились изначально под присмотром родителей. Теперь их выращивают люди, по мере роста уток буду выпускать в естественную для них среду обитания.

— В июне из контактного зоопарка «Енот-банда» на северо-западе Москвы изъяли четырех носух (это подвид енотовых) из-за того, что животные содержались там незаконно. «Мы провели проверку вместе с прокуратурой и увидели грубые нарушения: подтверждающих документов на носух не оказалось, условия питания и проживания не отвечали требованиям. У этих животных особый рацион, им нужна своя территория, покой, нормальные условия, а не толпы посетителей, которые их все время тискают. Этих зверей из семейства енотовых нельзя держать, как домашнюю кошку — они находятся под защитой международной конвенции СИТЕС, которая охраняет редкие и исчезающие виды. Поэтому мы решили их изъять и передать специалистам отдела спасения диких животных при Московском зоопарке», — рассказала руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева.

Носуха. Фото Московского зоопарка.

А КТО ЕЩЕ

— В апреле—мае отдел спасения поступает много заявок о вальдшнепах. В сезон миграции они пролетают через Москву, некоторые получают травмы, потому что не привыкли к городской среде и могут, к примеру, случайно врезаться в здание. Травмированных птиц выхаживают и выпускают на волю.

Вальдшнеп. Фото Московского зоопарка.

— Весной люди часто сообщают о лисицах. Это нормально: у них это сезон, когда появляется потомство, и родители ищут место, где могли бы выкормить его. Бывает, что забредают в город. Лучше их не трогать, если им не угрожает опасность.

— Лоси тоже нередко показываются людям: за год принято несколько десятков сообщений о них. В большинстве случаев помощь животным не требовалась, а людям советовали близко к ним не подходить.

КОМПЕТЕНТНО

Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка

— Хочу напомнить самое важное: самостоятельное лечение и содержание диких животных без профильных знаний может серьезно ухудшить их состояние и снизить шансы на дальнейшую реабилитацию. Сотрудники Отдела спасения диких животных Московского зоопарка обладают необходимым опытом, оборудованием и возможностью оперативно доставить животное к профильным ветеринарным врачам.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

4000 заявок отработал отдел спасения диких животных Московского зоопарка за год

1500 выездов за плечами его сотрудников

271 животное сейчас находится на реабилитации

85 уже выпущены в естественную среду обитания

79 экзотических животных изъяты из-за ненадлежащего содержания либо на них не было необходимых документов

22 специалиста сейчас работают в отделе спасения диких животных Московского зоопарка

НА ЗАМЕТКУ

Отправить обращение о животном, которое попало в беду (вне зависимости от того, птица ли это, бобер, лисица и лев) можно по телефонам: 112 и +7-495-777 -77 -77, а также через сайт mos.ru. Диспетчеры принимают заявки круглосуточно.

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