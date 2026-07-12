«Сын проклят еще в утробе»: гадалка из Подмосковья запугала клиентку из Питера страшными несчастьями

Суд признал Лолиту виновной в мошенничестве Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Елена и Лолита познакомились на дне рождения общего знакомого. Елена из Санкт-Петербурга, Лолита — из Красногорска, встретились в Москве.

И сразу нашли общую тему для разговора: родовое проклятье.

— Милочка, да твой сын проклят еще в утробе! — заявила Лолита. И понеслись звонки-созвоны, мистические «чистки», обряды и… конечно, достойная оплата.

— С 24 апреля по 4 мая этого года потерпевшая перевела на карту этой женщины 880 тысяч рублей, — рассказал корреспонденту KP. RU помощник Красногорского городского прокурора Александр Шульженко.

Причем «экстрасенс» предупредила: рассказывать кому-то о происходящем нельзя — «а то хуже будет».

Опомнилась Елена в мае, когда случайно проговорилась подруге, что «вот-вот» все наладится. А та доходчиво объяснила: это все обман. После этого Елена обратилась в полицию.

Лолите предъявили обвинение в мошенничестве и отдали ее под суд.

— Она вину признала, однако утверждала, что денег у потерпевшей не просила, и та сама перечисляла, сколько считала нужным, — рассказал Александр Шульженко.

Однако всю сумму ущерба в размере 880 тысяч рублей своей бывшей клиентке возместила. И даже «накинула» тысяч 20 сверху за моральный ущерб.

Суд признал Лолиту виновной в мошенничестве и приговорил к трем годам лишения свободы условно и еще трем годам — испытательного срока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полуслепого дядю Ваню убили из-за крестика с цепочкой: в Подмосковье раскрыто убийство 14-летней давности