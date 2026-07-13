Трое погибших, пятеро раненых в результате атаки ВСУ по Московской области Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В результате ночной атаки украинских дронов погибли трое жителей Подмосковья, еще пятеро госпитализированы. Более 350 вражеских беспилотников летело в сторону московского региона с 20:30 воскресенья, 12 июля 2026 года, до самого утра понедельника, 13 июля.

Последствия массированной атаки по Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщилв канале в МАКСе, что над регионом силами ПВО сбит и подавлен 81 БПЛА. Дроны ликвидированы над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховом, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.

В поселке Пионерский, Истра, в результате падения БПЛА погибли три человека, еще трое ранены, сообщил Воробьев. В пяти частных домах возник пожар. В Солнечногорске после попадания дрона в многоквартирный жилой дом пострадали двое. Повреждена стена и остекление здания. Разрушения зафиксированы в деревне Бабкино. Там повреждено два частных дома. Со всеми пострадавшими работают медики.

Уголовное дело возбуждено после атаки ВСУ по Подмосковью

По факту массированной атаки БПЛА украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Московской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Установлено, что в поселке Пионерский, Истра, ведутся поиски пожилой женщины, предположительно находящейся под завалами. На местах ЧП работают сотрудники Следкома России.

«Следователи и криминалисты СК России провели осмотры мест происшествий, ведется работа с очевидцами произошедшего и пострадавшими. По обнаруженным фрагментам и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы. Действиям командиров подразделений украинских вооруженных формирований, причастных к этим террористическим актам, будет дана правовая оценка», - отметила Петренко.

Горячая линия

Подмосковная прокуратура открыла горячую линию после ночной атаки дронов. По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина все городские прокуроры перевели ситуацию в режим личного контроля.

Они наладили взаимодействие с профильными ведомствами и муниципальными властями, чтобы скоординировать оказание необходимой помощи пострадавшим.