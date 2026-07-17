В Парке Горького открылся центр «Мечта»: как меняется Пушкинская набережная

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Москве продолжается масштабное обновление Пушкинской набережной — одной из самых знаковых прогулочных зон столицы. Ее новой точкой притяжения стал многофункциональный комплекс «Мечта», открывшийся 17 июля. Площадка должна не только принять крупные деловые форумы, но и стать повседневным пространством для горожан.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сразу после открытия комплекса в нем стартовал форум «Российская креативная неделя», главной темой которого стала роль городской инфраструктуры в развитии творческих индустрий. Но и после завершения форума, пространство комплекса будет постоянно использоваться для различных мероприятий, пообещала генеральный директор «Мечты» Екатерина Исповедникова. Здесь планируют проводить мастер-классы, лекции и культурные вечера.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В павильонах уже разместились представители креативного бизнеса. Наряду с ними на набережной заработали гастрономические проекты разного формата — от демократичного стритфуда до авторских ресторанов. Например, в одном из павильонов открылась русская чайная «Нитка», специально адаптировавшая свой формат для прогулочной зоны: здесь делают акцент на скорости и удобстве, чтобы гости могли взять напиток с собой и продолжить променад.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Основатель заведения Андрей Колбасинов отметил, что переосмысление чаепития — одна из задач проекта.

- Восстановление образа чаепития как отличительной черты повседневной жизни — наш главный замысел. Когда-то вся Россия дымила самоварами, и мы хотим вернуть эту традицию. Сделать чайную местом встречи, — поделился он.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Бренд-директор Парки Москвы Александр Томкевич подчеркнул, что реновация набережной сейчас выходит за рамки благоустройства.

- Мы предлагаем креативным предпринимателям встроиться в большой городской нарратив. В одной экосистеме мы объединили архитектуру, культуру, искусство и спорт, чтобы дать бизнесу доступ к широкой и вовлеченной аудитории, — резюмировал он.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП