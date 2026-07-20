Десятки тысяч москвичей впервые обратились в поликлиники с появлением «Московского чекапа»

Новые пациенты, которых столица вернула в систему здравоохранения. Фото: Департамент здравоохранения Москвы.

В столице внедряют новые подходы философии здорового долголетия и задают вектор развития города, направленный на достижение москвичами до 10 дополнительных лет активной, здоровой и осознанной жизни. Например, теперь пройти экспресс-диагностику здоровья стало намного проще — достаточно открыть мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО», где две недели назад появился новый функционал заботы о здоровье — «Московский чекап».

— Ожидаемая продолжительность жизни москвичей уже превышает 80 лет. Наша задача — создать все условия в городе, чтобы каждый мог управлять своим возрастом. Для этого важно выявлять риски еще до появления симптомов, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С момента запуска «Московского чекапа» уже 700 тысяч москвичей изучили технологичную новинку, а более 250 тысяч жителей прошли базовое анкетирование, чтобы определить риски своего здоровья.

Система моментально анализирует результаты, изучает сведения из электронной медицинской карты и без визита к врачу формирует персональные рекомендации по питанию, сну, физической активности и по управлению стрессом.

— Более 50 тысяч участников прошли расширенные анкеты и узнали свой профиль старения, что очень важно в процессе заботы о своем организме, — отметила Анастасия Ракова.

К слову, более чем у 800 москвичей выявлен ускоренный темп старения — из-за стрессов, недосыпания и неправильного питания биологический возраст оказался выше того, что указан в паспорте. Они уже получили дополнительный пакет обследований и индивидуальные рекомендации по сохранению здоровья и коррекции образа жизни.

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