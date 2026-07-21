Дождь, грозу и до +26 градусов прогнозируют в Москве 21 июля 2026 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Погода 21 июля в Москве обещает быть мокрой и ветреной. Не забудьте взять с собой перед выходом из дома зонтик, чтобы не промокнуть.

Погода в Москве 21 июля 2026: температура воздуха

Во вторник, 21 июля, в Москве прогнозируется облачная погода, местами кратковременный дождь. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, местами кратковременные осадки в виде дождя, в отдельных районах гроза. На столбиках термометров можно увидеть +24...+26 градусов. Ночью же температура опустится до +13...+15 градусов. Осадки не покинут российскую столицу даже в темное время суток.

Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, однако при грозе его порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составляет 746 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

Во вторник, 21 июля, в Москве прогнозируются осадки в виде дождя, а также гроза и шквалистый ветер. О погоде в этот день рассказал и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Во вторник <...> холодный атмосферный фронт принесет в Первопрестольную кратковременные дожди и грозы и собьет жару – после полудня уже соответствующие норме +23…+25°», - написал синоптик в социальных сетях.

Гроза прогнозируется в Московском регионе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Желтый уровень опасности в Московском регионе

В Москве и Подмосковье вплоть до вечера вторника, 21 июля, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемой грозы, а также шквалистого ветра. Об этом сообщает представитель Гидрометцентра России агентству ТАСС.

«Днем в понедельник, 20 июля, и во вторник, 21 июля, в отдельных районах Подмосковья ожидается гроза и усиление ветра при грозе до 15 м/с», - рассказал спикер.