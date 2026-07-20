Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за грозы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Московском регионе до вечера вторника, 21 июля, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемой грозы, а также шквалистого ветра. Об этом ТАСС заявили представитель Гидрометцентра России.

«Днем в понедельник, 20 июля, и во вторник, 21 июля, в отдельных районах Подмосковья ожидается гроза и усиление ветра при грозе до 15 м/с», - рассказал спикер.

Будьте внимательны и осторожны: следите за детьми, обходите стороной шаткие конструкции и рекламные щиты, не отвлекайтесь на гаджеты, будьте бдительны вблизи пешеходных переходов. При необходимости звоните по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, 19 и 20 июля в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. По словам синоптиков, температура в эти дни может подняться вплоть до +30 градусов.