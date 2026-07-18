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НовостиОбщество18 июля 2026 11:56

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

Температура прогреется в столице до +30 градусов из-за жары 19-20 июля
Елизавета БУБНОВА
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Москве до вечера понедельника, 20 июля, действует оранжевый уровень погодной опасности в связи с жарой. Об этом сообщает официальный представитель Гидрометцентра России.

«Очень высокая температура. Период предупреждения с 12:00 19 июля до 17:00 20 июля», – говорится в сообщении.

Днем в воскресенье и в понедельник, 19 и 20 июля, воздух в Москве прогреется до +30 градусов. Москвичей и гостей столицы просят быть предельно внимательными и осторожными: надевать одежду из натуральной ткани и головные уборы, старайтесь пить как можно больше воды.

Как KP.RU писал ранее, 18 июля в Москве временно закрыто движение в районе спортивной арены «Лужники» в связи с проведением концерта. Столичным водителям посоветовали строить маршрут заранее в районы временных перекрытий.