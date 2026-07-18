Движение временно закрыто в районе «Лужников» в Москве из-за концерта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 18 июля, в Москве временно закрыто движение в районе спортивной арены «Лужники» в связи с проведением концерта. Об этом сообщает представитель столичного Дептранса.

«Движение закрыто: с 08:00 до окончания мероприятия - на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 20:00 до окончания мероприятия - на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, в Проектируемом проезде № 2309», - уточняется в сообщении.

Кроме того, парковка запрещена до окончания мероприятия на участках ограничений. Столичным водителям посоветовали строить маршрут заранее в районы временных перекрытий, чтобы не попасть в пробку и не потерять личное время.

Как KP.RU писал ранее, в воскресенье и понедельник, 19 и 20 июля, жара в Московском регионе может подняться до +30 градусов. Пейте как можно больше воды, носите головные уборы и дышащую одежду.