Жара в Московском регионе может подняться до +30 градусов Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье и понедельник, 19 и 20 июля, жара в Московском регионе может подняться до +30 градусов. Об этом ТАСС заявили в Гидрометцентре России.

«Днем в воскресенье, 19 июля, столбики термометров на фоне ясной погоды без осадков могут подняться до плюс 28-30 градусов в столице и от плюс 25 до плюс 30 градусов - по области», - сказал спикер.

По словам источника, такие же температурные показатели при отсутствии осадков, но с переменной облачностью, прогнозируются и днем 20 июля. Не забывайте брать с собой перед выходом из дома головной убор, пить как можно больше воды, а также надевать вещи из дышащей ткани.

Как KP.RU писал ранее, в Москве прошедшая ночь, с 16 на 17 июля, стала самой холодной с начала июля. Столбики термометров зафиксировали в столице минувшей ночью +10,4 градуса, сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.