Тишковец: Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала июля Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Москве прошедшая ночь, с 16 на 17 июля, стала самой холодной с начала июля. Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, столбики термометров зафиксировали в столице минувшей ночью +10,4 градуса.

«В столице нашей Родины минувшей ночью посвежело до +10,4, что на 3 градуса ниже климатической нормы (3-е место по холоду в текущем сезоне)», - написал метеоролог в соцсетях.

В Подмосковье самыми прохладными стали окрестности Серпухова. Там столбик термометра опустился до +5,5 градусов. По словам синоптика, так свежо в сумерках обычно бывает во второй половине сентября.

Как KP.RU писал ранее, с начала июля 2026 года в Москве выпал 41% от месячной нормы осадков. Об этом в социальных сетях сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.