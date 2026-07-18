МЧС предупреждает о жаре в Москве 19-20 июля Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье и понедельник, 19 и 20 июля, в дневные часы местами в Москве ожидается повышение температуры вплоть до +30 градусов. Об этом москвичей и гостей столицы предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! В период 19-20 июля в дневные часы местами в Москве ожидается сильная жара 30°С», - говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства рекомендуют гражданам надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить как можно больше воды, а также по возможности держаться в тени. В случае необходимости звоните по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, 18 июля в Москве временно закрыто движение в районе спортивной арены «Лужники» в связи с проведением концерта. Столичным водителям посоветовали строить маршрут заранее в районы временных перекрытий.