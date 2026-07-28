Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В столичном регионе днем во вторник началось резкое похолодание. Как следствие – во многих районах Москвы и Подмосковья прошли кратковременные, но мощные ливни.
Местами очевидцы сообщают и о граде. Все это сопровождается резкими порывами ветра. Так, в Южном Бутове ураган повалил деревья – упавшими стволами повреждены припаркованные под ними деревья. По словам местных жителей, люди чудом не пострадали.
В новостройках Коммунарки (Новая Москва) ветер не только уронил деревья, но и разметал летнее кафе – столы и стулья унесло на несколько десятков метров.
Стоит отметить, что ранее изменение погоды анонсировали синоптики. Так, метеоролог и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что во второй половине вторника в регионе начнет устанавливать свои порядки холодный атмосферный фронт, который идет с запада. Грозы и сильный ветер – как раз его проявление.
- В среду, после прохождения фронта, будет пасмурно и очень дождливо - выпадет до 17 литров воды на метр площади, - рассказал Тишковец. - Ночью будет +13…+16 градусов, а днем - не выше +16…+19. Это будет самый холодный день недели.
В столичном МЧС также предупредили о надвигающейся непогоде:
- В период с 16 до 22 часов 28 июля в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, ветер до 15 м/с.
В ведомстве рекомендуют не парковаться и не ходить под деревьями, рекламными щитами, шаткими конструкциями.
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