В столичном регионе днем во вторник началось резкое похолодание. Как следствие – во многих районах Москвы и Подмосковья прошли кратковременные, но мощные ливни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В столичном регионе днем во вторник началось резкое похолодание. Как следствие – во многих районах Москвы и Подмосковья прошли кратковременные, но мощные ливни.

Град, ливни и грозы в Москве и Подмосковье сняли на видео очевидцы

Сильный ливень с градом в Москве и Подмосковье 28 июля 2026 года: последствия непогоды

Местами очевидцы сообщают и о граде. Все это сопровождается резкими порывами ветра. Так, в Южном Бутове ураган повалил деревья – упавшими стволами повреждены припаркованные под ними деревья. По словам местных жителей, люди чудом не пострадали.

В новостройках Коммунарки (Новая Москва) ветер не только уронил деревья, но и разметал летнее кафе – столы и стулья унесло на несколько десятков метров.

Прогноз синоптиков: какой будет погода в столице и области

Стоит отметить, что ранее изменение погоды анонсировали синоптики. Так, метеоролог и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что во второй половине вторника в регионе начнет устанавливать свои порядки холодный атмосферный фронт, который идет с запада. Грозы и сильный ветер – как раз его проявление.

- В среду, после прохождения фронта, будет пасмурно и очень дождливо - выпадет до 17 литров воды на метр площади, - рассказал Тишковец. - Ночью будет +13…+16 градусов, а днем - не выше +16…+19. Это будет самый холодный день недели.

В столичном МЧС также предупредили о надвигающейся непогоде:

- В период с 16 до 22 часов 28 июля в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, ветер до 15 м/с.

В ведомстве рекомендуют не парковаться и не ходить под деревьями, рекламными щитами, шаткими конструкциями.

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