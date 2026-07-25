Обновленный причал "Парк Горького-2" открылся на Пушкинской набережной

На днях завершили реконструкцию причала "Парк Горького — 2" на Пушкинской набережной. Фото: mos.ru

Речная инфраструктура столицы улучшается с каждым годом, появляются новые возможности и уровень комфорта для пассажиров. На днях завершили реконструкцию причала "Парк Горького — 2" на Пушкинской набережной, которая за полгода стала новой точкой притяжения москвичей.

- Причал стал заметно просторнее и функциональнее: появилась возможность принимать суда всех типов, теперь там могут швартоваться сразу два судна. А количество пассажиров, которые могут одновременно находиться на причале, увеличилось со 100 до 280 человек, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: mos.ru

После обновления причал в разы увеличит пассажиропоток - свыше 500 тысяч человек в год, а также предложит москвичам разные маршруты для прогулок. К тому же пассажиры смогут воспользоваться новыми сервисами ЦОДД. Специалисты будут помогать с направлениями, сопровождать маломобильных пассажиров, подскажут, как оплатить проезд и где улобнее пересесть на метро, а в жаркую погоду выдадут бутылки с водой.

Пассажирская навигация в Москве стала круглогодичной, поэтому за порядком на воде стали следить с помощью 500 камер - они мониторят акваторию, операторы фиксируют нарушения. Матросы Береговой службы помогают судам безопасно швартоваться на десяти московских причалах, теперь будут работать и на причале "Парк Горького — 2".

Фото: mos.ru

Новые причалы на Пушкинской набережной способны принимать теплоходы любых типов, включая пассажирский электрофлот, который запустили по Москва-реке три года назад. Сейчас в столице работает четыре маршрута: Киевский - Парк "Фили", ЗИЛ - Печатники, Новоспасский - ЗИЛ, Лужники-Киевский.

Ранее в Москве обновили причал "Лужники-Центральный" - там отремонтировали амфитеатр и поставили ограждения, чтобы разделить потоки пассажиров и отдыхающих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фитнес стал доступнее для москвичей: открыты бесплатные тренировки в Даниловском районе и Коньково

28 лучших идей, куда сходить на выходных в Москве 25 и 26 июля 2026: День ВМФ, сап-фестиваль и автогонки