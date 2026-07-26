Китайских туристов повезут по Дальнему Востоку

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Хабаровский край сделал серьёзный шаг в развитии международного туризма: на конференции в Харбине, приуроченной к 25-летию Договора о добрососедстве между Россией и Китаем, презентован новый межрегиональный маршрут «Восточное ожерелье России». Координатором масштабного турпроекта выступил именно Хабаровский край, и уже этой осенью первые группы из Поднебесной отправятся в пятидневное железнодорожное путешествие по Дальнему Востоку.

Маршрут охватит четыре региона: Хабаровский край, Приморье, Еврейскую автономную и Амурскую области. По словам разработчиков, программа насыщенная и рассчитана на тех, кто хочет увидеть настоящий русский Дальний Восток – от уникальной природы до промышленных и культурных центров.В краевом министерстве туризма отмечают: интерес к проекту огромный.

«Жители Поднебесной оценили «Восточное ожерелье России» по достоинству. Рост потока китайских туристов даст дополнительную загрузку гостиницам, транспорту и сфере услуг. Это напрямую повлияет на рост и развитие экономики, особенно в условиях безвизового режима, который недавно был продлён указом Президента России Владимира Путина», – подчеркнули в ведомстве.

Заместитель начальника китайского департамента Шэнь Гуаньчунь выступил с инициативой продлить и переподписать договор о развитии туризма между двумя странами. Министр туризма Хабаровского края Марина Ярцева поддержала это предложение, назвав его важным практическим шагом.

«Обновлённая правовая основа отношений позволит закрепить договорённости о сотрудничестве в сфере спорта, культуры, образования и других направлений через туризм, а также упростит реализацию совместных проектов на официальном уровне – от "Восточного ожерелья" до образовательных программ», – пояснила она.

Ярцева предложила детально проработать этот вопрос уже в ближайшее время – на российско-китайском форуме, который пройдёт в Хабаровске с 4 по 6 сентября 2026 года.

В региональном ведомстве добавили, что сотрудничество не ограничится только взрослым туризмом. В планах развитие детского, образовательного, научного, спортивного и молодёжного туризма.