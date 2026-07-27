Корты для падела - в Сокольниках, пилатес - в Щербинке: где в Москве построят новые спорткомплексы

В Москве создадут больше площадок для тренировок. Фото: mos.ru

Новые места для занятий спортом появятся в Москве. Там смогут тренироваться как любители, так и профессионалы.

В мэрии столицы рассказали, где откроют дополнительные спорткомплексы.

ВРАТАРЬ, ГОТОВЬСЯ К БОЮ!

Около парка «Сокольники» на востоке города построят спорткомплекс с кортами для падела и футбольным полем. Здесь разместят футбольную базу клуба «Спартак-Москва». Желающие смогут заниматься там любительским и профессиональным спортом. Кроме того, в комплексе можно будет проводить соревнования, тренировки и массовые спортивные события.

Что сделают:

- возведут крытый манеж с кортами, залом борьбы, тренажерными зонами и раздевалками;

- откроют спа-центр с бассейном, несколько столовых, медблок;

- создадут футбольный стадион на 500 зрителей, оснащенный медиавышкой;

- построят стоянку на 170 машино-мест, из них 95 - в подземной паркинге;

- благоустроят более 10 гектаров около будущего здания.

Где: ст. м. «Сокольники», М. Олений пер., вл. 23.

Около парка «Сокольники» на востоке города построят спорткомплекс с кортами для падела и футбольным полем. Фото: mos.ru

ФАСАД В СЕТОЧКУ

В Щербинке в Новой Москве появится новый спортцентр с универсальным залом для командных игр. Здание в стиле модернизма украсят алюминиевыми панелями белого цвета.

Что сделают:

- обустроят зоны для тренировок по баскетболу, волейболу и мини-футболу, в том числе и для проведения турниров;

- создадут пространство для групповых занятий, например, фитнеса, пилатеса и единоборств;

- откроют тренажерный зал;

- на фасаде некоторые облицовочные панели сделают с перфорацией, напоминающей накинутую сверху спортивную сетку;

- вокруг здания высадят ели и клены, живые изгороди из кизильника, а также уложат газон и поставят скамейки.

Где: МЦД-2 Щербинка, Симферопольское ш., неподалеку от остановки «Храм Моисея Мурина».

В Щербинке в Новой Москве появится новый спортцентр с универсальным залом для командных игр. Фото: mos.ru

ПОРТАЛ В СПОРТ

Для жителей поселка Восточный на востоке столицы возведут новый спортивный комплекс «Ресурс».

Что сделают:

- откроют два бассейна - 25-метровый для взрослых и 10-метровый для детей;

- обустроят зал общей физической подготовки для занятий борьбой, хореографией и групповых тренировок;

- разместят около комплекса автостоянку, велопарковку и зарядную станцию для электромобилей;

- украсят здание сплошным панорамным остеклением, дополнив главный вход декоративным алюминиевым порталом, а также верхний периметр фасада - контурной подсветкой.

Где: ст. м. «Щелковская», ул. 9 Мая, вл. 28.

Для жителей поселка Восточный на востоке столицы возведут новый спортивный комплекс «Ресурс». Фото: mos.ru

ВОРКАУТ И СКАЛОДРОМ

На юге Москвы обновят действующие площадки для командных игр и построят спорткластер. Там смогут тренироваться в том числе студенты расположенной по соседству Президентской академии.

Что сделают:

- отремонтируют небольшой сквер около дома 9 на улице Садовники. В нем появятся прогулочные дорожки вместо протоптанных тропинок, парковые торшеры, скамейки. А еще здесь приведут в порядок ранее открытую универсальную площадку для баскетбола и волейбола;

- в новом спорткластере разместят павильон с панорамным остеклением и с кортом для сквоша. Около него откроют два тренажерных зала;

- построят хоккейную коробку с трибунами. В холода здесь будут проводить тренировки и соревнования по зимним видам спорта. А в теплую погоду - играть в теннис и волейбол. Рядом обустроят площадки для мини-футбола, панна-футбола и баскетбола, воркаут-зону. Плюс к этому проложат беговую дорожку, полосу препятствий, а также сделают пространство для прыжков в длину и скалодром.

Где: ст. м. «Коломенская», ул. Садовники, в районе д. 7.

На юге Москвы обновят действующие площадки для командных игр и построят спорткластер. Фото: mos.ru

А В ЭТО ВРЕМЯ

В районе Соколиная гора на востоке столицы реконструируют исторический стадион «Крылья Советов». Его построили в 1934 году для работников авиационного завода «Салют». Теперь сооружение на проспекте Буденного полностью обновится.

Главное футбольное поле оснастят искусственным покрытием и подогревом. Там появятся просторные трибуны для зрителей и теплые раздевалки.

Вокруг поля пройдет беговая дорожка. За воротами обустроят воркаут-площадки и площадки для сдачи норм ГТО.

Кроме того, откроют многофункциональную спортплощадку с катком и хоккейной коробкой. Рядом появятся скейт-парк и корты для падела. А еще восстановят место для игры в городки и зону отдыха с фонтаном.

Плюс к этому обновят центр игровых видов спорта, танцевальный центр и грунтовые теннисные корты, а также поставят павильон проката с кафе и раздевалками.

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